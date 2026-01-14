Renovación Popular acusa a Puno de estar alineado al socialismo durante presentación de candidatos

Renovación Popular y el Partido Verde presentaron a sus candidatos a diputados y senadores por el altiplano puneño. Créditos: Liubomir Fernández / La República

Renovación Popular y el Partido Verde presentaron a sus candidatos a diputados y senadores por el altiplano puneño. Créditos: Liubomir Fernández / La República

Arrancó la campaña electoral en la región Puno. Renovación Popular y el Partido Verde presentaron a sus candidatos a diputados y senadores por el altiplano puneño.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio Ver resumen y puntos destacados de la nota con IA Inteligencia Artificial

Durante el acto, los representantes de ambas agrupaciones no pudieron desligarse del rol político y social que tuvo Puno durante las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

TE RECOMENDAMOS TODO SOBRE EL PARO + EL TRIUNFO DE FUJIMORI Y LÍOS PRESIDENCIALES |SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Jhon Flores, dirigente de Renovación Popular, lanzó duras críticas contra la región y aseguró que el altiplano estaría alineado al socialismo.

En diálogo con La República, Flores se reafirmó en sus declaraciones y sostuvo que en Puno siempre existió una influencia del bloque socialista de Bolivia y Venezuela. Además, identificó a dirigentes del Sutep como figuras representativas de ese sector político.

“Tenemos dirigentes antiguos que nunca se mueven de sus cargos, como César Hugo Tito Rojas, y también dirigentes barriales. Hemos tenido un escenario reaccionario basado en unos pocos caudillos en Puno y ahora queremos un cambio. Estamos muy influenciados por dirigentes que manejan ese sistema. El magisterio tiene bastante influencia”, declaró.

Respecto a las muertes registradas en Puno durante las protestas contra Dina Boluarte, el dirigente sostuvo que “la gente no debería salir a las calles”. “Hay personas que no deberían pensar así. Otros se han aprovechado de ellos. Se salió a protestar por algo que no tenía sentido”, precisó.

Por su parte, el candidato a diputado Javier Bernal marcó distancia de las declaraciones de Flores y aseguró que no comparte su opinión. “No comparto esa postura. Mi dirigente es un hombre emocional y entusiasta, y en ese contexto hay que entenderlo”, señaló.

De la protesta a la política

El Partido Verde también presentó a sus candidatos en la región. Sus principales figuras son mujeres dirigentes que estuvieron al frente de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.

Una de ellas es Maruja Inquilla, quien señaló que aceptó la invitación al partido porque considera que es la única forma de evitar que la representación de Puno quede en manos de personas que desconocen su realidad.

Por su parte, Martha Mamani, dirigente aymara, sostuvo que el paso de la dirigencia social a la política no representa un cambio significativo. “Todo en la vida es política. Si los dirigentes no hacen política, se corre el riesgo de que la representación termine en manos equivocadas”, afirmó