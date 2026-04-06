JGA de Caja Tacna aprueba estados financieros y utilidades del periodo 2025

La Junta General de Accionistas de Caja Tacna aprobó los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2025, así como la propuesta de distribución de utilidades, ratificando la solidez patrimonial, sostenibilidad operativa y transparencia en la gestión institucional.

La agenda de la sesión, contemplaba 5 puntos importantes, los mismos que fueron aprobados por unanimidad:

Aprobación de la Memoria Anual de la CMAC TACNA S.A. y Estados Financieros Auditados, correspondientes al Ejercicio 2025. Aprobación de la Gestión Social y los resultados económicos del Ejercicio 2025. Aplicación de los resultados del Ejercicio 2025. Aprobación de la modificación del Art. 6 del Estatuto Social de la CMAC TACNA S.A. referido al Capital Social. Formalización de Acuerdos.

Durante la sesión, se expusieron los principales indicadores financieros, los cuales evidencian un desempeño favorable de la entidad en el periodo evaluado, en línea con los objetivos estratégicos orientados al fortalecimiento de su posición en el sistema microfinanciero.

En ese contexto, la Junta General de Accionistas, presidida por el Sr. Renato Arias y conforme a la propuesta presentada por el presidente del Directorio, Sr. Jesús Arenas, acordó que, del total de utilidades netas superiores a S/ 19 millones registradas en el ejercicio 2025, un monto de S/ 18.2 millones sea destinado a la reconstrucción de la reserva legal, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto de Urgencia DU Nro. 037-2021. El monto restante será orientado al pago de dividendos y a la recompra de acciones, fortaleciendo así la estructura de capital y la estabilidad financiera de la entidad.

Esta decisión refleja una gestión prudente y responsable, orientada a preservar la solvencia institucional, mitigar riesgos y consolidar la confianza de los grupos de interés.

Se contó con la presencia del Sr. Pascual Güisa Bravo, Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna, quienes poseen un accionariado del 74.46%; el Sr. Güisa resaltó la importante labor que se viene desarrollando dentro de Caja Tacna y felicitó a los funcionarios por los resultados obtenidos; incitó a continuar con una línea enfocada a mantener evaluaciones minuciosas y exhaustivas que se vean reflejadas en una cartera sana, por ende seguir mejorando en sus indicadores.

Por otro lado, el presidente del Directorio, Sr. Jesús Arenas manifestó que en cuanto al desempeño del presente ejercicio, el año 2026 se perfila como un periodo de consolidación para Caja Tacna. La ejecución del plan estratégico viene mostrando resultados positivos, evidenciados en la generación de utilidades por encima de las proyecciones iniciales.

Al cierre de enero, la entidad registró utilidades superiores a S/ 1.7 millones, mientras que al cierre de febrero alcanzó un resultado acumulado mayor a S/ 3.4 millones, superando las expectativas previstas. Bajo esta tendencia, se proyecta el cumplimiento y posible superación de la meta establecida para el primer trimestre del año, fijada en más de S/ 5.1 millones.

Cabe señalar que la evolución de Caja Tacna en los últimos 3 años ha sido notoria y resaltante; pues el año 2023 cerró en negativo con -1.7 millones de soles, revirtiendo dicha cifra el 2024, año en el que se obtuvo una utilidad de 4.5 millones de soles, periodo en el que ya el plan estratégico daba sus frutos, permitiendo un trabajo sostenido para el periodo 2025 y con miras a que el 2026 se mantenga la tendencia, proyectando una meta no menor a los 16 millones de soles.

En ese marco, Caja Tacna reafirma su compromiso de continuar impulsando el acceso a productos y servicios financieros competitivos, contribuyendo al desarrollo de sus clientes y al dinamismo empresarial, con especial énfasis en las micro y pequeñas empresas.