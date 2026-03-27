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Notas de Prensa

Caja Huancayo lidera nuevamente el financiamiento habitacional y logra el n°1 en MiVivienda 2025

La Caja Huancayo reafirma su posición en el sector financiero al obtener, por segundo año consecutivo, el primer lugar en colocaciones del Crédito MiVivienda en Perú.

El prestigioso premio fue otorgado en la octava edición de los Premios MiVivienda 2025. Fuente: Difusión.
El prestigioso premio fue otorgado en la octava edición de los Premios MiVivienda 2025. Fuente: Difusión.

La Caja Huancayo reafirma su liderazgo en el sector financiero al alcanzar, por segundo año consecutivo, el primer puesto en mayor número de colocaciones con el Crédito MiVivienda, consolidándose como la entidad microfinanciera N°1 en financiamiento habitacional en el Perú.

El Fondo Mivivienda (FMV) organiza anualmente estos premios, esta vez la edición 2025 en marzo de 2026, para reconocer a quienes destacaron en la colocación de créditos y bonos, promoviendo la vivienda de interés social y evidencia la confianza sostenida de miles de familias peruanas que han encontrado en Caja Huancayo el aliado ideal para cumplir el sueño de la casa propia.

Este importante reconocimiento realizado en la octava edición de Premios Mivivienda 2025, distingue el compromiso y desempeño de los socios estratégicos que impulsan la vivienda social en el Perú. Esta ceremonia, que destaca la labor hipotecaria abarca diversas categorías premiando a promotores inmobiliarios, entidades técnicas y entidades financieras (bancos, financieras, cajas municipales) que colaboran con el FONDO MIVIVIENDA mediante la colocación de sus productos: Nuevo Crédito Mivivienda y el Programa Techo Propio.

Tener este premio por segundo año consecutivo refleja una estrategia sólida realizada por Caja Huancayo, centrada en el cliente, con productos accesibles, procesos ágiles y una atención cercana que ha permitido ampliar su alcance a nivel nacional, llevando oportunidades de vivienda a más peruanos. Más que cifras, Caja Huancayo construye hogares, impulsa sueños y transforma vidas.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

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