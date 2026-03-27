HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Notas de Prensa

Más de 400 alumnos se beneficiarán con obras que realizará Cerro Verde en colegio de Socabaya a través de Obras por Impuestos

Convenio firmado con municipio distrital es el décimo que ejecuta la empresa minera bajo el mecanismo de OxI en Arequipa.

La construcción incluirá áreas educativas, recreativas y administrativas en un espacio de 3680 metros cuadrados. Fuente: Difusión.
La construcción incluirá áreas educativas, recreativas y administrativas en un espacio de 3680 metros cuadrados. Fuente: Difusión.

Como parte de su compromiso para mejorar las condiciones educativas de los niños del distrito de Socabaya, Cerro Verde firmó un convenio con la municipalidad de ese distrito, el mismo que permitirá construir una infraestructura adecuada en la I.E. 40680 Horacio Zeballos, en beneficio de más de 400 alumnos de nivel primario.

El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión superior a los 12 millones de soles, financiada por el consorcio inversionista conformado por Cerro Verde (70 %) y Molycop (30 %). El plazo de ejecución será de 380 días

Actualmente, la escuela comprende dos pabellones, de dos pisos cada uno, que fueron construidos hace más de 20 años, mientras que los servicios higiénicos para los alumnos están hechos de material prefabricado. Adicionalmente se han debido acondicionar aulas prefabricadas de madera, por el incremento de población estudiantil. En conclusión, los ambientes no son los adecuados para una enseñanza de calidad.

socabaya-proyecto-obras-por-impuestos

El proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Fuente: Difusión.

Por ello, el proyecto incluirá la construcción de obras en un área de 3680 metros cuadrados, lo que incluirá una zona educativa (13 aulas nuevas de nivel primario, 2 aulas de innovación, 1 biblioteca); una zona recreativa (1 nueva losa multiuso, módulo de conectividad, taller creativo, 1 salón de usos múltiples); y una zona administrativa, que comprenderá 1 sala de docentes y 1 área de maestranza.

Además, se construirá una nueva área de servicios, que incluirá 1 cocina, 1 tópico, áreas de bienestar y vigilancia, depósitos, SSHH y vestuarios. También se realizará el equipamiento de la escuela con el mobiliario necesario.  

Es importante destacar que para la realización de esta labor se ejecutará también un Plan de Contingencia, el cual permitirá reubicar al alumnado mientras se desarrollen las labores de construcción.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

Notas relacionadas
Congresista Quito cuestiona transparencia de convenio entre Cerro Verde y Sedapar por uso de aguas residuales de Arequipa

Congresista Quito cuestiona transparencia de convenio entre Cerro Verde y Sedapar por uso de aguas residuales de Arequipa

LEER MÁS
Usan página falsa de minera Cerro Verde para vender autos de lujo en Arequipa: fiscalía alerta sobre estafa

Usan página falsa de minera Cerro Verde para vender autos de lujo en Arequipa: fiscalía alerta sobre estafa

LEER MÁS
Arequipa: obrero muere en mina Cerro Verde tras accidente con maquinaria pesada

Arequipa: obrero muere en mina Cerro Verde tras accidente con maquinaria pesada

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Caja Huancayo lidera nuevamente el financiamiento habitacional y logra el n°1 en MiVivienda 2025

Caja Huancayo lidera nuevamente el financiamiento habitacional y logra el n°1 en MiVivienda 2025

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ecuador vs Marruecos EN VIVO por amistoso internacional de fecha FIFA: Yeboah pone el 1-0

Michelle Bachelet mantiene su candidatura para dirigir la ONU pese a que Kast retiró el apoyo de Chile

Partidos amistosos de fecha FIFA 2026: programación, horarios y resultados de las selecciones sudamericanas

Notas de Prensa

Caja Huancayo lidera nuevamente el financiamiento habitacional y logra el n°1 en MiVivienda 2025

Caja Huancayo y la Cooperación Alemana se unen por las finanzas sostenibles en el país

JNE convoca a periodistas y comunicadores para fortalecer la transparencia electoral

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ministerio Público: Tomás Gálvez juramenta como nuevo fiscal de la nación para el periodo 2026-2029

¿Cuánto es la multa por no votar en las Elecciones Presidenciales Perú 2026?

Alfonso López Chau denuncia estar siendo terruqueado y desmiente vinculación a presunto asalto al Banco Wiese

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025