Más de 400 alumnos se beneficiarán con obras que realizará Cerro Verde en colegio de Socabaya a través de Obras por Impuestos

Como parte de su compromiso para mejorar las condiciones educativas de los niños del distrito de Socabaya, Cerro Verde firmó un convenio con la municipalidad de ese distrito, el mismo que permitirá construir una infraestructura adecuada en la I.E. 40680 Horacio Zeballos, en beneficio de más de 400 alumnos de nivel primario.

El proyecto se ejecutará bajo la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión superior a los 12 millones de soles, financiada por el consorcio inversionista conformado por Cerro Verde (70 %) y Molycop (30 %). El plazo de ejecución será de 380 días.

Actualmente, la escuela comprende dos pabellones, de dos pisos cada uno, que fueron construidos hace más de 20 años, mientras que los servicios higiénicos para los alumnos están hechos de material prefabricado. Adicionalmente se han debido acondicionar aulas prefabricadas de madera, por el incremento de población estudiantil. En conclusión, los ambientes no son los adecuados para una enseñanza de calidad.

El proyecto se llevará a cabo bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Fuente: Difusión.

Por ello, el proyecto incluirá la construcción de obras en un área de 3680 metros cuadrados, lo que incluirá una zona educativa (13 aulas nuevas de nivel primario, 2 aulas de innovación, 1 biblioteca); una zona recreativa (1 nueva losa multiuso, módulo de conectividad, taller creativo, 1 salón de usos múltiples); y una zona administrativa, que comprenderá 1 sala de docentes y 1 área de maestranza.

Además, se construirá una nueva área de servicios, que incluirá 1 cocina, 1 tópico, áreas de bienestar y vigilancia, depósitos, SSHH y vestuarios. También se realizará el equipamiento de la escuela con el mobiliario necesario.

Es importante destacar que para la realización de esta labor se ejecutará también un Plan de Contingencia, el cual permitirá reubicar al alumnado mientras se desarrollen las labores de construcción.