Notas de Prensa

Cementos Pacasmayo mantiene su posición entre las 10 empresas más responsables del Perú en el Ranking Merco ESG

La empresa logró consolidar el noveno puesto, alcanzando un puntaje de 8,260.

Con iniciativas como Sueños en Concreto y Crece+, la compañía demuestra su enfoque integral en gestión social, ambiental y de gobernanza. Fuente: Difusión.
Con iniciativas como Sueños en Concreto y Crece+, la compañía demuestra su enfoque integral en gestión social, ambiental y de gobernanza. Fuente: Difusión.

Cementos Pacasmayo ha sido destacada nuevamente entre las 10 empresas más responsables del Perú, según el Ranking Merco Responsabilidad ESG 2025, reconocimiento que evalúa el desempeño de las organizaciones en criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Esta distinción ubica a Pacasmayo como uno de los líderes en prácticas empresariales sostenibles a nivel nacional.

Ser parte del Top 10 del Ranking Merco ESG 2025 refleja que en Pacasmayo la sostenibilidad es mucho más que una meta: es una decisión diaria sobre cómo operamos, cómo impactamos y cómo construimos futuro. Este reconocimiento refuerza nuestro compromiso de seguir actuando con responsabilidad hacia las personas, las comunidades y el entorno que compartimos.” señaló Claudia Bustamante, gerente Central de Sostenibilidad de Cementos Pacasmayo.

Este reconocimiento refleja el enfoque integral de la compañía en la gestión ASG (o ESG, por sus siglas en inglés), que se traduce en acciones concretas en los ámbitos social, ambiental y de gobernanza. En el frente social, destacan iniciativas como Sueños en Concreto, proyecto orientado a reemplazar pisos de tierra por pisos de concreto, contribuyendo a generar mejores condiciones de habitabilidad para familias del norte del país; y Crece+, enfocado en fortalecer la cadena de valor mediante programas de capacitación y acompañamiento a proveedores locales.

Este compromiso se complementa con avances en la reducción de la huella ambiental, el uso eficiente de recursos y la integración de criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones estratégicas. En esa línea, en 2025 Pacasmayo obtuvo la Declaración Ambiental de Producto (EPD) del programa GlobalEPD para sus cementos Fortimax, Extraforte y Tipo I, así como la certificación ISO 27001, que refuerza sus estándares de seguridad de la información y buenas prácticas de gobernanza corporativa.

Cabe mencionar que el Ranking Merco Responsabilidad ESG es elaborado por el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa, uno de los principales monitores de sostenibilidad y reputación corporativa en Iberoamérica. Su metodología combina encuestas a directivos, expertos en sostenibilidad, analistas financieros, periodistas, representantes de gobierno, ONGs y otros stakeholders, con indicadores objetivos y análisis de reputación digital, ofreciendo una evaluación amplia y rigurosa de las prácticas ESG de las organizaciones.

La información presentada en este espacio fue proporcionada por terceros y no necesariamente reflejan el punto de vista de La República.

