El Septeto Acarey, agrupación peruana de salsa liderada por Reyner Pérez, estrenó su nueva canción 'Que suene la fiesta', ampliando su catálogo musical y dando el salto de la salsa a la cumbia, uno de los géneros musicales más escuchados en el Perú. En colaboración con la emblemática banda mexicana de origen colombiano La Sonora Dinamita, la agrupación nominada a Mejor Álbum Tropical Tradicional en los Latin Grammy marca un nuevo capítulo en su historia musical con una propuesta alegre y vibrante.

'Que suena la fiesta' promete convertirse en un himno bailable que refuerza la presencia del Septeto Acarey en el mercado musical internacional, creando un puente entre Perú y México a través de la identidad latina. Además, funciona como un homenaje que celebra todo aquello que une a las naciones de esta parte del continente: la familia, la vida en el barrio, las reuniones entre amigos, las fiestas patronales y el espíritu popular de cada ciudad y pueblo de América Latina.

Septeto Acarey celebra colaboración con La Sonora Dinamita

La participación de La Sonora Dinamita no pasa desapercibida, pues se trata de una banda legendaria con éxitos inmortales y que goza de gran reconocimiento internacional. Además, el featuring entre ambas agrupaciones busca reforzar la idea de que en la música no existen fronteras. Para el Septeto Acarey, este junte representa un paso fundamental en su expansión en Latinoamérica y un respaldo simbólico al trabajo artístico que vienen construyendo desde hace años.

“Estamos muy felices con esta colaboración y nos llena de orgullo que La Sonora Dinamita, un grupo de gran tradición y prestigio en el mercado musical, acepte trabajar con nosotros. Sin lugar a dudas, esto demuestra que vamos por buen camino y que seguimos entregando lo mejor a nuestro público”, señala Reynier Pérez, líder de Septeto Acarey.

Septeto Acarey apuesta por nuevos ritmos musicales

La canción se caracteriza por arreglos elegantes, con empujes de percusión, metales vibrantes y una letra fresca que invita al baile mientras se celebra por la vida, la amistas y el orgullo latino. Además, 'Que suene la fiesta' reafirma la capacidad y versatilidad de la agrupación de salsa para reinventarse sin perder su identidad musical.

'Que suena la fiesta' se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y promete ganarse un espacio en conciertos, festivales y celebraciones de Perú y México, así como otros países de América Latina.