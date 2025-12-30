HOYSuscripcion LR Focus

Luis Loz presenta ‘El acosador de tu muro’, tema que propone una mirada reflexiva sobre el acoso virtual

Compuesta en 2014, la canción explora la oscura dinámica entre acosador y víctima en el mundo virtual, resaltando la importancia de abordar estos temas en la actualidad.

Luis Loz presenta su nuevo sencillo ‘El acosador de tu muro’, un tema que invita a reflexionar sobre las relaciones en redes sociales y el acoso digital. Foto: difusión.
Fiel a su ritmo creativo, Luis Loz no deja de publicar sencillos. Antes de despedir el 2025, presenta ‘El acosador de tu muro’, un tema que invita a observar con atención lo que ocurre a nuestro alrededor, especialmente la manera en que las personas se relacionan a través de las redes sociales y los sistemas digitales.

‘El acosador de tu muro’, el sexto sencillo del próximo LP de Loz, ‘Dendrocronología’, fue producido por Alonso Bentin y el propio Luis Loz, grabado en Monclova Récords y masterizado por Aldo Gilardi (Hitmakers Mastering).

Como se recuerda, ‘Dendrocronología’ verá la luz en el verano de 2026 y apunta a convertirse en la obra más importante del cantautor en su carrera. Loz inició su camino musical en 2003; tras grabar diversas maquetas, en 2017 publicó su primer LP, Mi Muerte Social.

Este sexto sencillo forma parte del LP ‘Dendrocronología’, que se espera lanzar en verano de 2026. Foto: difusión.

La historia detrás de ‘El acosador de tu muro’

Compuesta en 2014, la canción narra la historia de alguien que fija su atención en otra persona y la busca, investiga o acosa mediante el mundo virtual. Por ello, la letra parece relatar un caso real: en apariencia inofensivo, pero atravesado por una atmósfera oscura que tensiona la relación entre acosador y víctima.

En lo sonoro, el bajo actúa como hilo conductor, desplazándose por distintos paisajes y momentos a lo largo de la canción. En un contexto marcado por la presencia de depredadores sexuales y la escasa atención a la salud mental, Loz pone sobre la mesa un tema que exige ser repensado.

