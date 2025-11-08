Gaby del Perú cumple 15 años en la música y celebra con un gran concierto este sábado 8 de noviembre en La Molina. La artista refleja su amor por el folclore peruano y su trayectoria. Foto: Sandy Carrión/La República | Foto: Sandy Carrión/La República

Gaby del Perú creció en el seno de una familia de artistas. Nació en Junín, pero estudió en Lima. Desde pequeña, le gustó la música, sin embargo, al terminar el colegio, se puso a estudiar Administración. Pero su vida daría un giro cuando viaja a Carhuamayo, su tierra natal, donde sus tíos la invitan a cantar con ellos. Desde entonces, supo que no quería hacer otra cosa que cantar.

En esta entrevista con La República, Gaby Camavilca Lope, su nombre real, recuerda la importancia que ha tenido el rol de su papá en su carrera música. Además, habla del gran vínculo que la unió al ‘Chato’ Grados y de la importancia de no ser una artista improvisada. Finalmente, invita al gran concierto que ofrecerá este sábado 8 de noviembre por sus “bodas de cristal”.

Los inicios de Gaby del Perú en la música



La hija de Cayo Camavilca e Hilda Lope revela que su padre ha sido su principal referente, pero también su cable a tierra. Cuando le contó que quería dedicarse a la música, su progenitor le exigió que lo haga de manera profesional. Por eso, Gaby llevó clases con Eusebio Grados Robles, conocido como ‘Chato’ Grados, quien la asesoró en su primer disco.

“Y él fue quien, de alguna otra manera, siempre me encaminó”, comenta Gaby, quien se emocionó al contar una anécdota. Recuerda que tenía clases los fines de semana en su escuela de canto, sin embargo, ‘Chato’ Grados le dijo que podría ensayar otros días de la semana, en las que él tuviera tiempo. “Sacaba su guitarra y ensayábamos muchas canciones. Él también me compartió muchas experiencias que tuvo, de sus inicios en el arte”, añadió.

Aunque ya estaba ganándose la vida sobre los escenarios, Gaby creía que debía seguir preparándose, pues si padre creía que lo tenía que hacer. Por eso llevó cursos en el Conservatorio y hasta quiso postular a la Escuela José María Arguedas, pero se le hacía imposible por la distancia. Finalmente, ingresó a la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle ‘La Cantuta’, donde aprendió a leer partituras, técnicas de canto, artes escénicas y tocar algunos instrumentos.

Gaby del Perú y su historia de amor por la música peruana



Desde que Gaby del Perú se tomó su carrera musical en serio, han pasado 15 años. Asegura que no es una artista improvisada y aunque a veces se ha sentido agotada vocalmente, las técnicas que aprendió la ha salvado en más de una ocasión. “Gracias a Dios, tengo el apoyo de mi papá y del público. Pude lograr mi mis primeras giras y fue, durante estos 15 años, una travesía de muchas experiencias: conocer y compartir con grandes artistas el escenario”, expresó.

Durante toda su trayectoria musical, Gaby ha logrado un variado repertorio musical, a base de la tunantada, huaylas, carnaval marqueño, mulisa, huayno, santiago y parranda, géneros que resaltan la riqueza cultural del pueblo. Asimismo, ha tenido la dicha de compartir escenarios con otros grandes del folclore como Yolanda de Carhuamayo, Eusebio ‘Chato’ Grados, la legendaria Flor de la Oroya y la destacada Amanda Portales, quien es su principal referente femenino y a quien le dice “madrina”.

Al igual que otros artistas, el sueño de la internacionalización sigue pendiente. Sin embargo, ya ha logrado salir del país con giras por Europa, Argentina y Estados Unidos, donde sintió la generosidad y la hospitalidad de los compatriotas peruanos esparcidos por todo el mundo. “Recibí un reconocimiento por la empresa Latín Music en Argentina y en Europa me dieron el Rubí Espectáculos y la Ramadita Huanca”, contó.

Gaby Camavilca Lope no quiere dormirse en sus laureles. A pesar de que cuenta con cuatro producciones musicales y que su trabajo ha sido respaldado por el maestro Javier Unsihuay Bello, director de la orquesta Los Internacionales Ases de Huayucachi, por el compositor Rolindo Fabián Camarena ‘El marqueño de Oro’ y por la Orquesta Folclórica del Perú-Acolla de Yonner Rojas Fierro; la artista de Junín quiere seguir incrementando su repertorio musical y que sirva de inspiración a las nuevas generaciones.

Gaby del Perú festeja sus 15 años de carrera



Por muchos años, Gaby del Perú disfrutaba celebrar sus aniversarios. Sin embargo, con la llegada de la pandemia por el COVID-19, la artista decidió hacer un alto a dichas celebraciones. Pero, a raíz de los constantes pedidos de sus fans, Gaby decidió festejar sus 15 años este sábado 8 de noviembre en el centro de convenciones Scencia de La Molina, junto a grandes invitados.

Además del repertorio de Gaby del Perú, los asistentes podrán disfrutar de la música de Los Intercontinentales Shapis, la maestra Flor de la Oroya, La Estudiantina Sauñe de Javier y Jasa Suñe y la Orquesta selecta Yauyos de Marlon Rodríguez. Asimismo, habrá danzas tradicionales y platos típicos, a partir de las 6:00 p.m. Las entradas están a la venta en Teleticket.

Las entradas para el evento ya están disponibles en Teleticket. Los asistentes disfrutarán de un repertorio variado, danzas tradicionales y platos típicos de la cultura peruana. Foto: Facebook

“Hacer un aniversario es muy importante porque cada detalle es muy muy especial, porque el público es nuestro mejor invitado. Por ellos se realiza todo esfuerzo, desde el más mínimo detalle, como quién los va a recibir en la puerta, hasta cómo se van a sentir en el local. Espero que puedan disfrutar con nosotros un añito más que estamos cumpliendo”, concluyó emocionada.

