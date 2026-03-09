José María Balcázar sobre las elecciones 2026: "Haremos lo posible para que el perdedor respete al ganador"

Balcázar se pronunció sobre las elecciones 2026 durante la Promulgación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad. Foto: difusión

Balcázar se pronunció sobre las elecciones 2026 durante la Promulgación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad. Foto: difusión

El presidente José María Balcázar se pronunció sobre las elecciones 2026 y aseguró que su gobierno buscará que los resultados sean respetados por todas las fuerzas políticas. “Estoy seguro. Vamos a hacer todo lo posible para que el perdedor respete al ganador”, declaró este lunes 9 de marzo durante la promulgación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.

Durante su discurso, Balcázar señaló que el país debe llegar a los próximos comicios en un clima de tranquilidad. El mandatario afirmó que el Ejecutivo trabajará para garantizar un proceso electoral sin conflictos. “Garantizaremos con esa perspectiva las elecciones pacíficas y tranquilas que debe vivir el país”, sostuvo ante las autoridades presentes.

El jefe de Estado también se refirió al financiamiento del sistema electoral. Según indicó, el Gobierno asignó recursos al Jurado Nacional de Elecciones con el objetivo de evitar cuestionamientos administrativos durante el proceso. “El Jurado Nacional de Elecciones tiene claro que las partidas presupuestales que le acabamos de dar son para que no haya ningún reclamo de que no se pudo hacer tal o cual acto administrativo para asegurar esa gran elección que se nos viene”, afirmó.