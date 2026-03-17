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Sociedad

Buses de la empresa Santa Catalina retoman su servicio escoltados por policías tras el asesinato de uno de sus conductores

Aunque hay alta demanda, solo 15 conductores han reanudado sus labores, mientras que otros han renunciado o evitan volver al trabajo por miedo a posibles ataques y extorsiones en la zona.

El retorno se realiza con acompañamiento policial, implementando patrulleros y motos para garantizar la seguridad de conductores.
El retorno se realiza con acompañamiento policial, implementando patrulleros y motos para garantizar la seguridad de conductores. | Foto: ATV

Las unidades de la empresa de transportes Santa Catalina, de la ruta 23-A, reiniciaron de manera parcial sus recorridos este 17 de marzo en Villa El Salvador, luego de una paralización motivada por el asesinato de su compañero Michael Hurtado Serna.

De acuerdo con lo reportado por representantes de la empresa, el servicio se retomó con una cantidad reducida de buses y estricto esquema de vigilancia, mientras los trabajadores y usuarios mantienen su atención en la continuidad del resguardo en el trayecto.

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Cuatro policías para una flota de 100: conductores cuestionan el alcance del resguardo

El retorno de las unidades de la empresa Santa Catalina se desarrolló con presencia de efectivos policiales en motocicleta, pertenecientes al escuadrón Halcones, además de patrulleros que escoltaron a los buses desde el punto de partida en Villa El Salvador. Según la información difundida, el acompañamiento se aplica por etapas, de modo que distintos equipos de seguridad toman la posta en ciertos tramos del recorrido.

El dirigente José Quispe indicó que se asignaron cuatro efectivos para brindar seguridad a la ruta 23-A, cifra que consideró limitada frente a una flota cercana a 100 unidades. En ese contexto, se mantiene el despliegue de apoyo durante la salida del distrito, mientras la empresa continúa operando de forma parcial.

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Santa Catalina vuelve a operar con flota reducida tras atentado contra chofer

En la primera jornada de reactivación, Quispe informó que 15 conductores salieron a trabajar. Señaló que varios compañeros renunciaron y otros aún evitan volver por miedo, lo que reduce la cantidad de buses en circulación. También remarcó que en la zona existe alta demanda, debido a que la empresa sería la única que llega hasta Lomo de Corvina, lo que dejó vías con pasajeros a la espera del servicio.

En un video difundido por medios, se escucha a un transportista dar ánimo a un colega antes de iniciar el recorrido, con mensajes de fe y recordando que la escolta se mantendría en el trayecto, además de coordinar alertas mediante un grupo de comunicación.

Como se recuerda, el conductor Michael Hurtado Serna fue asesinado el 11 de marzo en la avenida Circunvalación, a pocas cuadras del patio de maniobras, cuando iniciaba su jornada. La Policía informó que el atacante se hizo pasar por pasajero y le disparó cuatro veces. Familiares y compañeros mencionaron presuntas exigencias de extorsión que superarían los S/50.000 en Lima sur. Tras el crimen, peritos recogieron evidencias y se revisan cámaras de videovigilancia, mientras continúan las investigaciones.

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