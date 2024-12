¿Cuáles son las posibilidades de que Edmundo González asuma como presidente de Venezuela en 2025?

Venezuela definirá su destino el próximo 10 de enero de 2025, fecha en la que un nuevo mandatario asumirá la Presidencia durante los siguientes seis años. Tras los desafortunados eventos que llevaron al exilio a Edmundo González y el posterior anuncio de su regreso para asumir el mando, una interrogante apareció: ¿realmente, qué tan probable es que González Urrutia retorne a su país y jure como nuevo presidente de la República?

El analista político Benigno Alarcón, el exdiputado de la Asamblea Nacional Froilán Barrios y la periodista venezolana María José Vargas, en una conversación con La República, nos aclaran esta incógnita.

Benigno Alarcón: "El gobierno va a tratar de detenerlo"

–Volver es una decisión personal que no está exenta de riesgos. Obviamente, los riesgos están ahí y son muy altos. ¿Cuáles son las consecuencias? El gobierno va a tratar de detenerlo, van a pasar cosas y no sabemos cómo vamos a llegar al 10 de enero. En Venezuela, en las actuales circunstancias, no hay ninguna institución que tenga la autonomía y la independencia para tomar una decisión opuesta a los intereses del gobierno. Habrá instancias internacionales que operarán a su favor, habrá reconocimiento internacional como lo ha habido hasta ahora, pero lo que no podemos esperar es que alguna instancia en Venezuela, mientras el gobierno sea gobierno, se pronuncie a favor de González Urrutia y reconozca su triunfo. Lamentablemente, eso no existe, el árbitro nacional institucional que puede resolver el problema no existe. Y si existiera, si en un momento dado una institución decidiera tomar una posición opuesta a la voluntad del gobierno, pues ya estaríamos en un escenario donde el gobierno básicamente colapsa y donde se produce una transición política inesperada.

Froilán Barrios: "Edmundo González no es Guaidó"

—La situación es complicada, porque no existe ninguna duda del triunfo de Edmundo González, apoyado por el liderazgo de Mara Corina Machado el pasado 28 de julio. La comunidad internacional y los diferentes organismos como la OEA, la ONU y la Unión Europea tienen en sus manos las actas, o sea que es un triunfo inobjetable. ¿Qué sucede con esto? Bueno, primero, la posibilidad de que se concrete es que Edmundo González no es Guaidó, quien también fue reconocido por la comunidad internacional, pero fue la decisión de una asamblea nacional de una mayoría de diputados. Esta vez fue pueblo. Ahora bien, ¿reconocerá esto? El Gobierno evidentemente va a decir que no. De hecho, ya lo está diciendo. Ya está diciendo que incluso va a cerrar el espacio aéreo y que no va a permitir que nadie ingrese. Cuando digo que es una fecha que marca es porque no tiene retorno. Primero va a certificar su asalto al poder. O sea, si en enero él no le entrega la banda a Edmundo González, oficialmente está dando un golpe de Estado.

María José Vargas: "Las posibilidades son muy bajas"

–Las posibilidades son muy bajas y hay que ser bien responsables también a la hora de afirmar eso. Las actas que el equipo del comando de campaña Con Venezuela ha recaudado indican que el presidente electo es Edmundo González. Sin embargo, entendemos que todavía está en el poder Nicolás Maduro y bueno, todo su gobierno y es bien difícil que lo dejen ingresar. El señor Edmundo González tiene todo el derecho de ir al país cuando quiera y no deberían negarle la entrada. Yo creo que hay mucha expectativa y no solamente en Venezuela, sino también en los venezolanos que están en todo el mundo, porque queremos que se dé una transición en paz, ordenada y tranquila. Si bien es cierto, no sabemos si la entrada va a ser vía aérea. Sabemos que está en España, pero no sabemos si va a ingresar vía terrestre por los países fronterizos con Venezuela, que también podría ser una opción. Y es muy probable, escuchando las amenazas que vienen de parte del Gobierno nacional, que lo metan preso.