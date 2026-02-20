HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Quién le quitó los votos a Alva? Vitocho responde | Arde Troya con Juliana Oxenford

Mundo

Edmundo González dice que no habrá “reconciliación duradera sin memoria” tras ley de amnistía en Venezuela

La norma, impulsada por Delcy Rodríguez, busca liberar a presos políticos, aunque expertos advierten que algunos casos, como los de militares, podrían quedar excluidos.

El político venezolano compartió un mensaje contundente en su cuenta de X tras conocerse la aprobación de la ley de amnistía general.
El político venezolano compartió un mensaje contundente en su cuenta de X tras conocerse la aprobación de la ley de amnistía general. | Foto: AFP

El dirigente opositor Edmundo González Urrutia afirmó que no habrá “reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”, tras la promulgación de una ley de amnistía general que prevé la liberación de presos políticos en Venezuela. Desde su exilio en Madrid, el excandidato presidencial sostuvo que, para que la medida sea legítima, debe estar acompañada de verdad, reconocimiento y reparación para las víctimas de la represión estatal.

La norma fue impulsada por la presidenta interina Delcy Rodríguez y aprobada por unanimidad en el Parlamento, en un contexto político marcado por la captura del exdictador Nicolás Maduro en enero. Se espera que el instrumento jurídico permita la excarcelación masiva de detenidos por motivos políticos acumulados durante más de dos décadas de gobiernos chavistas, aunque expertos advierten que algunos casos, como los de militares procesados, podrían quedar fuera de su alcance.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Régimen de Delcy Rodríguez libera a Rafael Tudares, yerno del opositor venezolano Edmundo González

lr.pe

Oposición exige justicia y garantías

González Urrutia advirtió que “han sido demasiados años de dolor y pérdidas como para reducir este debate a un trámite”, y subrayó que el perdón no puede implicar el olvido de las violaciones cometidas. En ese sentido, insistió en que una amnistía solo tendrá valor si forma parte de un proceso más amplio de justicia transicional que reconozca los abusos y garantice que no se repitan.

“El perdón no significa validar errores, ni borrar la memoria, sino avanzar hacia un Estado de derecho donde el poder no vuelva a ejercerse sin límites”, expresó el dirigente opositor. A su juicio, el proceso debe representar una transición real desde el miedo institucional hacia un sistema basado en la legalidad, en el que la ley prevalezca sobre la arbitrariedad.

PUEDES VER: Hija de Edmundo González Urrutia denuncia "extorsión": piden que obligue a su padre a "renunciar a su lucha" para liberar a su esposo

lr.pe

Gobierno y Fuerza Armada respaldan la medida

Desde el oficialismo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, calificó la amnistía como un “paso trascendental” para la estabilidad nacional. En un comunicado, el jefe militar sostuvo que la norma refleja “madurez y fortaleza política”, al tiempo que reafirmó la lealtad de la Fuerza Armada al gobierno interino.

La promulgación ocurre en medio de presiones internacionales y del intento de restablecer relaciones diplomáticas y económicas. La administración interina busca proyectar señales de apertura tras años de confrontación política, mientras sectores opositores y organizaciones de derechos humanos observan con cautela el impacto real de la medida en el proceso democrático del país.

Notas relacionadas
Parlamento de Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos y es promulgada por Delcy Rodríguez

Parlamento de Venezuela aprueba ley de amnistía para presos políticos y es promulgada por Delcy Rodríguez

LEER MÁS
Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

LEER MÁS
Primero en América Latina y tercero en el mundo: este país es el más corrupto de la región, según Transparencia Internacional

Primero en América Latina y tercero en el mundo: este país es el más corrupto de la región, según Transparencia Internacional

LEER MÁS
China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

LEER MÁS
EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

EE. UU. y Colombia destruyen casi 10 toneladas de cocaína tras interceptar un narcosubmarino en aguas internacionales

LEER MÁS
Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

Brasil analiza el acuerdo comercial entre Argentina y EE. UU. ante la posibilidad de que vulnere reglas del Mercosur

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump ordena al Pentágono revelar todos los registros oficiales sobre vida extraterrestre y OVNIS

Donald Trump ordena al Pentágono revelar todos los registros oficiales sobre vida extraterrestre y OVNIS

LEER MÁS
¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

¿Por qué los congresistas de Chile exigen a José Antonio Kast investigar el megaproyecto de cable submarino que uniría Valparaíso con China?

LEER MÁS
El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Edmundo González dice que no habrá “reconciliación duradera sin memoria” tras ley de amnistía en Venezuela

Estados Unidos se opone al plan de la ONU para regular la inteligencia artificial con un panel de expertos

El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

Mundo

El país de América Latina que desafía la hegemonía de Argentina y buscar exportar carne a China

Estados Unidos se opone al plan de la ONU para regular la inteligencia artificial con un panel de expertos

China rompe el mito y convierte el desierto en tierra fértil para cultivo con organismos de hace 3.500 millones de años

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Piura: ciudadano asegura que le ofrecieron dinero para participar de caravana de Keiko Fujimori

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos y ordena su inmediata libertad

RMP sobre elección de José María Balcázar: "Ha sido elegido por votos de la derecha, del pacto"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025