Venezuela retoma el diálogo político para avanzar hacia una transición democrática, pero excluye a María Corina Machado Las conversaciones, auspiciadas por EE. UU., buscan establecer una hoja de ruta hacia una transición democrática y abordar la renovación del TSJ y el CNE.

La mesa de diálogo político entre el gobierno interino de Venezuela y la oposición se reanuda.

La mesa de diálogo político entre el gobierno interino de Venezuela y la oposición se reanuda. Foto: AFP

La mesa de diálogo político entre el gobierno interino de Venezuela y un sector de la oposición tiene previsto reanudar sus actividades este viernes, con la ausencia de María Corina Machado, quien no fue convocada a las negociaciones.

Machado regresó a su país natal en octubre, después de diez meses de exilio, y fue recibida por una multitud. Las conversaciones, auspiciadas por Estados Unidos, comenzaron en agosto con el objetivo de establecer una hoja de ruta hacia una transición democrática.

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Venezuela busca renovar sus instituciones electorales y judiciales

Uno de los principales asuntos que abordará la mesa de diálogo será la renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y del Consejo Nacional Electoral (CNE). Ambos organismos han sido cuestionados por la oposición, que los acusa de favorecer al chavismo y de actuar en beneficio del oficialismo.

Las negociaciones están encabezadas por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y Dinorah Figuera, líder de la bancada opositora que obtuvo la mayoría en ese parlamento en 2025.

María Corina Machado exige elecciones en 2027

La principal líder opositora venezolana reclama que las próximas elecciones se celebren en 2027. Sin embargo, la presidenta interina, Delcy Rodríguez, todavía no ha anunciado una fecha para los comicios ni ha precisado cuándo se convocará a una nueva votación presidencial.

La semana pasada, la premio Nobel de la Paz respaldó la hoja de ruta planteada por el Departamento de Estado de EE. UU., que propone renovar el máximo tribunal venezolano antes de finalizar 2026 y, posteriormente, conformar un nuevo Consejo Nacional Electoral.

EE. UU. plantea una hoja de ruta para la transición

La propuesta estadounidense también contempla que Delcy Rodríguez declare vacante la Presidencia de Venezuela y convoque a elecciones en un plazo de seis meses. Este planteamiento establece una serie de cambios institucionales previos a la celebración de nuevos comicios.

El proceso se desarrolla en medio de la disputa política que atraviesa el país desde las elecciones presidenciales de 2024, cuyos resultados fueron denunciados como fraudulentos por la oposición. En aquellos comicios, Nicolás Maduro se proclamó vencedor y anunció su reelección, pese a los cuestionamientos de sus adversarios.