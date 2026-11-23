Evacúan concierto del rapero Don Toliver en Inglaterra tras una sustancia desconocida que causó problemas respiratorios Los servicios de emergencia atendieron a 88 personas en el estadio mediante procedimientos de descontaminación. Una mujer fue trasladada al hospital para recibir pruebas y tratamiento, mientras otros asistentes reportaron tos, ardor en la garganta y presión en el pecho.

Más de 12.000 personas fueron evacuadas de un concierto del rapero estadounidense Don Toliver en Manchester, Inglaterra, después de que una sustancia desconocida se dispersara en el Co-op Live Arena. El incidente dejó 89 asistentes con posibles síntomas relacionados con la exposición, entre ellos dificultades respiratorias y molestias en los ojos.

Los servicios de emergencia atendieron a 88 personas en el propio recinto mediante procedimientos de descontaminación. Una mujer necesitó traslado al hospital para recibir pruebas y tratamiento. La Policía de Greater Manchester abrió una investigación a fin de identificar el producto y determinar cómo se produjo la dispersión.

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La hipótesis inicial de las autoridades apuntó a un posible gas lacrimógeno, aunque la sustancia no había sido identificada ni confirmada. La investigación también busca establecer si lo suscitado constituyó un acto delictivo.

Testigos describen tos, ardor y problemas respiratorios

Los asistentes relataron episodios de tos, irritación en la garganta, sensación de ahogo y presión en el pecho. Leon Douzi explicó que sintió un ardor similar al que provoca el gas pimienta. Sin embargo, estas comparaciones corresponden a las percepciones de los presentes y no confirman la composición del producto.

Poppy Rutter y Sophie Billing, ambas de 19 años, describieron a la BBC dificultades para respirar y molestias en el pecho. Otros espectadores contaron que varias personas comenzaron a toser y buscar ayuda antes de que se anunciara la interrupción del espectáculo.

El periodista deportivo Joey Howe también relató escenas de asistentes con dificultades respiratorias y personas que necesitaron sillas de ruedas. Por su parte, algunos testigos cuestionaron el tiempo que transcurrió hasta que recibieron información clara sobre la suspensión del concierto.

La presentación se detuvo alrededor de las 10.00 p. m. Las luces del estadio se encendieron y Don Toliver abandonó el escenario mientras se organizaba la salida del público.

Asistentes cuestionan la seguridad del recinto

Algunos espectadores expresaron dudas sobre los controles de acceso y la respuesta del personal ante la emergencia. Entre sus críticas, señalaron que no les revisaron los bolsos y que la comunicación sobre la evacuación tardó más de lo esperado.

El Co-op Live Arena defendió sus medidas de seguridad y explicó que utiliza controles de acceso "sin fricción", diseñados para detectar objetos prohibidos sin que los asistentes tengan que vaciar sus bolsillos.

La emergencia también tuvo consecuencias para la agenda del artista. Don Toliver aplazó al 15 de diciembre el concierto que tenía previsto ofrecer el lunes en el O2 Arena de Londres. En un mensaje publicado en Instagram, expresó su preocupación por los afectados.

"Mis pensamientos y oraciones están con todas las personas que resultaron heridas anoche", escribió el rapero, cuyo nombre real es Caleb Zackery Toliver.

La presentación formaba parte de su gira mundial Nitrous. La Policía de Greater Manchester mantiene las pesquisas para esclarecer el origen de la sustancia y las circunstancias del episodio.