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Brian May, guitarrista de Queen, compró 64 hectáreas de terrenos agrícolas en Inglaterra y creó un bosque autóctono con más de 100.000 árboles.

La iniciativa, apoyada por Save Me Trust, movilizó a cientos de voluntarios para plantar árboles autóctonos, como robles y cerezos, y restaurar el ecosistema original de la región.

El bosque de Brian May ahora sirve como refugio para diversas especies, recuperando la fauna silvestre y limitando el acceso de visitantes a preservar su hábitat natural.
El bosque de Brian May ahora sirve como refugio para diversas especies, recuperando la fauna silvestre y limitando el acceso de visitantes a preservar su hábitat natural.Foto:
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Brian May, reconocido mundialmente por ser el guitarrista de Queen, ha demostrado que su compromiso va mucho más allá de la música. En 2013, el británico compró aproximadamente 64 hectáreas de terrenos agrícolas en Bere Regis, Inglaterra, con el propósito de recuperar la naturaleza silvestre de la zona.

Más de una década después, aquella iniciativa se convirtió en May's Wood, una reserva natural que alcanzó los 101.000 árboles y arbustos en 2023. El proyecto busca proteger a los animales, recuperar especies vegetales autóctonas y devolverle a la región parte de su antiguo ecosistema.

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Brian May transformó terrenos agrícolas en un bosque con 101.000 árboles

La iniciativa comenzó cuando el músico adquirió terrenos que anteriormente se utilizaban para actividades agrícolas y ganaderas. Para convertirlos en un refugio de vida silvestre, contó con el apoyo de Save Me Trust, una organización sin ánimo de lucro que fundó en 2010 para defender los derechos de los animales y promover cambios en las leyes británicas.

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La reforestación también movilizó a miles de voluntarios, entre vecinos de la localidad y estudiantes de una escuela cercana. En una sola jornada consiguieron plantar aproximadamente 600 árboles y arbustos, una labor que continuó durante los siguientes años hasta alcanzar los 101.000 ejemplares en 2023.

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El bosque de Brian May permitió recuperar la fauna silvestre de Inglaterra

Para recuperar el ecosistema original, la organización incorporó diferentes especies autóctonas, como castaños, cerezos silvestres, robles y nogales. También habilitó espacios con praderas silvestres y distintas variedades de flores para favorecer la diversidad natural del entorno.

Gracias a estos esfuerzos, el bosque se convirtió nuevamente en un refugio para aves, insectos y pequeños mamíferos que habían sido desplazados por la agricultura y la ganadería. Para proteger este espacio, el acceso de los visitantes está limitado a determinadas zonas. El propio May resumió su compromiso con una frase: "Prefiero ser recordado por salvar animales que por tocar la guitarra".

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