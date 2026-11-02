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El británico que volvió a casa tras 28 años de viaje a pie: salió de Chile en 1998, atravesó 30 países y recorrió 50.000 km hasta Inglaterra

El exparacaidista, que comenzó su viaje con solo 500 dólares, enfrentó desafíos como fronteras cerradas, crisis sanitarias y adversidades climáticas.

Karl Bushby concluyó el 2 de noviembre de 2026 la Expedición Goliat, tras 28 años de travesía desde Punta Arenas, Chile, hasta Hull, Inglaterra, recorriendo 50,000 km.
Karl Bushby concluyó el 2 de noviembre de 2026 la Expedición Goliat, tras 28 años de travesía desde Punta Arenas, Chile, hasta Hull, Inglaterra, recorriendo 50,000 km. | Foto: AFP
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Karl Bushby completó el lunes 2 de noviembre de 2026 la Expedición Goliat al arribar a Hull, Inglaterra, tras una travesía de 28 años iniciada en Punta Arenas, Chile. El exparacaidista británico de 57 años recorrió unos 50.000 kilómetros a través de cuatro continentes y 30 países antes del emotivo reencuentro con su madre, Angela, según Associated Press (AP).

Aunque la aventura contemplaba una duración inicial de 12 años, diversos obstáculos fronterizos, limitaciones económicas y la crisis sanitaria prolongaron el viaje. Además de caminar la mayor parte del trayecto, el explorador debió nadar varios tramos para asegurar un avance totalmente a pie o por medios no motorizados. "No he hecho esto solo", afirmó el aventurero durante la bienvenida de sus allegados.

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¿Cómo planeó Karl Bushby su travesía a pie desde Chile hasta Inglaterra?

El exmiembro del Regimiento de Paracaidistas del Ejército británico, oriundo de Kingston upon Hull, inició una travesía épica desde Punta Arenas el 1 de noviembre de 1998 tras el colapso de su matrimonio. Con apenas 500 dólares, una tienda de campaña y una cámara fotográfica de plástico, el exsoldado arrancó ese desafiante periplo hacia su país natal de manera totalmente independiente y sin patrocinio alguno.

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El aventurero británico afirmó que no podría haber hecho solo el viaje a pie de Chile a Inglaterra. Foto: AFP

El aventurero británico afirmó que no podría haber hecho solo el viaje a pie de Chile a Inglaterra. Foto: AFP

El proyecto, bautizado como 'The Goliath Expedition', surgió a mediados de los noventa a raíz de un mensaje de su padre Keith sobre si era factible "caminar de Londres a Nueva York por Bering". Aquella inquietud inspiró al británico a trazar un itinerario en un mapa desde el extremo austral sudamericano hasta la puerta de su residencia familiar en territorio inglés.

Para garantizar la autenticidad de la gesta, Bushby impuso dos reglas inflexibles: no emplear vehículo alguno para avanzar metros ni pisar su hogar antes de culminar todo el camino con sus propios pies. El explorador ha mantenido firme su compromiso de conectar ambos puntos del planeta exclusivamente a través del esfuerzo físico directo.

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¿Cuáles fueron los mayores desafíos de esta travesía de 28 años y cómo culminó la hazaña?

Las primeras etapas de esta expedición global incluyeron vientos extremos en la Patagonia y la travesía del Tapón del Darién en 2001, donde el viajero permaneció arrestado durante 18 días tras cruzar una zona fronteriza restringida. En 2006, mientras atravesaba el estrecho de Bering junto a Dimitry Kieffer, la dupla enfrentó capas heladas inestables, caídas a aguas congeladas y un rescate de emergencia; posteriormente, ambos quedaron en custodia por ingresar de manera irregular en Rusia, reportó Euronews.

Su travesía culminó en un emotivo reencuentro con su madre, Angela, en Hull, donde recibió un homenaje público. Foto: AFP

Su travesía culminó en un emotivo reencuentro con su madre, Angela, en Hull, donde recibió un homenaje público. Foto: AFP

Los problemas financieros y las trabas burocráticas provocaron continuos frenos en el trayecto. Según Reuters, la crisis económica de 2008 y la pandemia de COVID-19 retrasaron de forma considerable los planes, mientras que los trámites de visado exigieron prolongadas estancias en México. El aventurero detalló a la BBC que invirtió aproximadamente 15 años del total del recorrido únicamente a pie, cerrando la travesía marina con su desembarco en Dover el 5 de octubre de 2026 después de cruzar a nado el canal de la Mancha, según ABC News.

El tramo final contó con un homenaje público en Queen Victoria Square, gestionado por el Ayuntamiento de Hull antes del recorrido definitivo hacia el hogar familiar. "Después de 28 años, no se podría pedir más", manifestó el protagonista ante la multitud reunida. Minutos después, el británico sostuvo un emotivo reencuentro con Angela tras una década de separación, confirmó AP.

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