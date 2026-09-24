Dos castores construyeron una presa de 35 metros de largo: crearon un estanque que salvó a los animales de la sequía

Una pareja de castores liberados en la naturaleza construyeron una presa que ayudaron a otras especies. Foto: Pixabay

Una pareja de castores liberados en la naturaleza construyeron una presa que ayudaron a otras especies. Foto: Pixabay

Dos castores liberados en marzo de 2025 en Dorset, Inglaterra, transformaron en apenas un año una zona de bosque denso en un humedal. La pareja construyó una presa de 35 metros de longitud que frenó el curso de un arroyo y formó un estanque. Las cámaras instaladas por los equipos de conservación registraron allí a una nutria mientras buscaba alimento y a un búho campestre durante sus jornadas de caza.

La transformación también cobró importancia durante los periodos secos. En un comunicado, el National Trust, organización británica dedicada a la conservación de lugares naturales e históricos, informó que la red de presas todavía retenía agua pese a las condiciones de sequía.

Parte del humedal formado tras la construcción de la presa. Foto: National Trus

Los castores construyeron la presa en tan solo un año

La pareja formó parte de un grupo de cuatro castores euroasiáticos que fueron liberados en dos parejas el 5 de marzo de 2025. Los animales llegaron desde Escocia hasta Little Sea, bajo la primera autorización concedida en Inglaterra para liberar castores en la naturaleza. En el lugar ya vivía otra pareja, que había aparecido en 2024, posiblemente por desplazamiento natural desde otra zona o por una liberación no autorizada.

La hembra de la pareja que después ocupó Studland llegó a nadar hasta Swanage, una localidad costera cercana, antes de que los equipos de conservación la devolvieran a Little Sea para proteger su bienestar. Después, ambos ejemplares encontraron un territorio adecuado y comenzaron a modificar el entorno con sus presas.

La pareja de castores lograron aparearse. Foto: National Trust

La principal estructura alcanzó 35 metros de largo y redujo la velocidad con la que circulaba el agua por el arroyo. Como consecuencia, el agua comenzó a acumularse detrás de la presa y formó un estanque.

"El efecto sobre el ecosistema en un periodo relativamente corto es asombroso", señaló Gen Crisford, responsable del proyecto de humedales del National Trust.

Convirtieron el bosque en un humedal

La actividad de los castores también cambió la vegetación del lugar. Al cortar árboles, abrieron espacios en una zona que antes permanecía cubierta por una densa sombra. La mayor entrada de luz permitió que aparecieran nuevas plantas y favoreció las condiciones necesarias para el desarrollo de un ambiente húmedo. Los voluntarios también registraron aves como el pardillo sizerín y el rascón de agua.

El nuevo estanque atrajo además una mayor variedad de insectos. Para agosto de 2026, especialistas voluntarios habían identificado siete especies de libélulas y caballitos del diablo. Un equipo también utilizó drones para observar los cambios en la superficie cubierta por agua y en las zonas con árboles, lo que permitió seguir de forma más precisa la evolución del humedal.

Las investigaciones de la Universidad de Exeter ayudan a explicar la importancia de la conservación de agua en el verano gracias a las presas. En 2024, un estudio sobre cuatro territorios ocupados por castores en Devon calculó que sus humedales almacenaban en conjunto más de 24 millones de litros de agua. Los investigadores también señalaron que esa reserva ayudó a mantener el flujo de agua hacia zonas situadas río abajo durante la sequía de 2022. Esta cifra, sin embargo, no corresponde al humedal de Studland, cuyo volumen de agua almacenada no fue informado.

El National Trust encontró indicios de que la presa ayudó a proteger una carretera cercana durante lluvias intensas, aunque todavía no existen mediciones que permitan determinar cuánto disminuyó el riesgo de inundación. Un estudio publicado en 2021 en Hydrological Processes analizó más de 1.000 tormentas en cuatro zonas de Inglaterra y encontró una tendencia hacia niveles máximos de agua más bajos en los arroyos y un mayor tiempo entre las lluvias más intensas y el momento en que el caudal alcanzaba su máximo después de la actividad de los castores.