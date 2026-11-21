Arqueólogos ingleses buscaban el refugio de un santo que murió en el año 714 y terminaron encontrando una estructura prehistórica circular Las excavaciones revelaron un monumento ceremonial de 75 metros de diámetro, construido miles de años antes de que el lugar se vinculara con la tradición cristiana.

Mientras buscaban a un famoso ermitaño del siglo VII, los arqueólogos descubrieron un lugar de culto mucho más antiguo. Foto: iStock

Mientras buscaban a un famoso ermitaño del siglo VII, los arqueólogos descubrieron un lugar de culto mucho más antiguo. Foto: iStock

Una excavación arqueológica en el este de Inglaterra reveló un monumento mucho más antiguo de lo que los investigadores esperaban encontrar. El equipo buscaba rastros de la ermita de Guthlac de Crowland, un religioso que murió en el año 714, pero descubrió los restos de un enorme recinto circular prehistórico de aproximadamente 75 metros de diámetro.

El hallazgo se produjo en Anchor Church Field, cerca de Crowland, donde distintas comunidades dejaron huellas de su presencia durante miles de años. Las investigaciones permitieron identificar un antiguo monumento ceremonial que ya existía mucho antes de que el cristianismo llegara a la región y que posteriormente fue reutilizado por poblaciones medievales.

¿Por qué los arqueólogos buscaban la ermita de un santo que murió en el año 714?

Guthlac nació alrededor del año 675, en una época en la que el cristianismo se extendía por la Inglaterra anglosajona. Antes de dedicarse a la vida religiosa, fue guerrero, pero abandonó esa actividad, ingresó en un monasterio y finalmente decidió retirarse a los humedales cercanos a Crowland para vivir como ermitaño.

Las excavaciones en Anchor Church Field han sacado a la luz restos medievales y evidencias de una ocupación aún más antigua. Foto: The Anchor Church Field Project

Su historia quedó recogida en textos religiosos escritos en latín poco después de su muerte. Aunque buscaba vivir apartado de otras personas, su reputación atrajo a visitantes que acudían para recibir sus consejos. Con el paso del tiempo, Guthlac se convirtió en una figura importante de la tradición religiosa inglesa.

Los investigadores de las universidades de Newcastle y Sheffield comenzaron las excavaciones en 2021 para estudiar los restos medievales del sitio y determinar su posible relación con el religioso. Allí encontraron cerámicas, objetos de hueso trabajado, fragmentos de vidrio y evidencias de antiguas construcciones. Sin embargo, las capas más profundas del terreno escondían una estructura mucho más antigua.

¿Cómo era el enorme monumento circular que encontraron en Inglaterra?

Los arqueólogos identificaron un recinto de aproximadamente 75 metros de diámetro, rodeado por una zanja de unos cinco metros de ancho. Por su diseño y características, determinaron que se trataba de un henge, una construcción prehistórica de tierra generalmente relacionada con actividades ceremoniales.

Su tamaño lo convierte en uno de los monumentos de este tipo más grandes identificados en los Fens, una región del este de Inglaterra.

Aunque todavía no se conoce la fecha exacta de su construcción, los investigadores consideran que pudo levantarse durante el Neolítico o la primera Edad de Bronce.

También encontraron un poste de madera colocado dentro de la zanja parcialmente rellenada. La datación por radiocarbono situó este elemento entre 1502 y 1323 a.C. El resultado demuestra que el monumento continuó utilizándose o modificándose mucho después de su construcción inicial.

¿Qué ocurrió con el monumento durante la época medieval?

Después de un largo periodo de menor actividad, el lugar volvió a ocuparse alrededor del siglo VII, cuando Guthlac vivió en la región. Posteriormente, durante el siglo XII, se construyó en Anchor Church Field un complejo con un gran salón y una capilla vinculados a Crowland Abbey.

Esta sucesión de ocupaciones plantea una pregunta que todavía no tiene respuesta: ¿Guthlac eligió deliberadamente un lugar que ya tenía importancia para las comunidades antiguas?

Las excavaciones no han permitido confirmar que Anchor Church Field fuera su verdadera ermita. Su relación con el santo continúa apoyándose, en parte, en las tradiciones históricas.

Los resultados, publicados por Duncan W. Wright y Hugh Willmott en el Journal of Field Archaeology, muestran cómo un mismo paisaje pudo adquirir diferentes significados religiosos a lo largo de miles de años.