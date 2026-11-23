Viralizan video de Francho Sierralta riéndose tras hablar de su infidelidad en show de Luzu: estuvo junto a su esposa Francho Sierralta fue expuesto por su pasado ampay con Said Palao y Mario Irivarren durante un show de Luzu en Lima. Mientras el público recordaba el episodio, el empresario fue captado riéndose y su esposa habría abandonado el espectáculo.

El nombre de Francho Sierralta volvió a generar controversia en redes sociales luego de que se viralizara un video del incómodo momento que protagonizó durante un espectáculo de Luzu TV en Lima. El empresario se encontraba acompañado de su esposa, Nathalie Galleno, cuando un asistente recordó el escándalo del yate en Argentina, donde fue vinculado con otra mujer pese a estar casado.

La situación llamó la atención por la reacción del amigo de Mario Irivarren y Said Palao, quien fue captado riéndose mientras se mencionaba la polémica frente al público. Y el creador de contenido Ric La Torre aseguró que Nathalie Galleno abandonó el espectáculo entre lágrimas. Sus declaraciones y las imágenes del momento no tardaron en difundirse en plataformas digitales.

Esposa de Francho Sierralta habría abandonado show de Luzu entre lágrimas

El incidente ocurrió durante una presentación de Luzu TV en Lima, a la que Francho Sierralta acudió junto a su esposa, Nathalie Galleno. Lo que parecía ser una salida para disfrutar del espectáculo terminó convirtiéndose en una incómoda exposición pública cuando los asistentes hicieron referencia al episodio que involucró al empresario durante un viaje a Argentina.

La mención del escándalo tomó por sorpresa a la pareja, que se encontraba entre los asistentes. El comentario volvió a poner en escena la presunta infidelidad que protagonizó Sierralta y generó reacciones entre quienes presenciaron el momento.

Tras lo ocurrido, comenzaron a circular versiones sobre la salida de ambos del recinto antes de que terminara la presentación. Fue Ric La Torre quien reveló un detalle que incrementó la repercusión del caso: aseguró que Nathalie Galleno se habría retirado entre lágrimas luego de lo sucedido.

“Dicen las personas que estaban ahí que la esposa se habría ido hasta prácticamente llorando y él se fue detrás”, expresó el influencer.

Francho Sierralta y su reacción tras ser mencionado por su infidelidad en show de Luzu

Uno de los aspectos que más comentarios provocó fue la reacción de Francho Sierralta cuando un asistente recordó el ampay que protagonizó en Argentina. En las imágenes difundidas, el empresario aparece riéndose mientras se hacía referencia a la controversia frente al público.

La escena generó mayor repercusión debido a que Nathalie Galleno estaba a su lado cuando se produjo el comentario. Además, la situación volvió a recordar el escándalo ocurrido durante un viaje en yate en Argentina, donde Sierralta fue vinculado con una mujer que no era su esposa.

El episodio también estuvo relacionado con la polémica que involucró a Said Palao y Mario Irivarren, quienes quedaron en el centro de la atención mediática por las imágenes difundidas durante aquel viaje. La referencia a este acontecimiento en pleno espectáculo de Luzu hizo que la controversia volviera a generar comentarios en redes sociales.