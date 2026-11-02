¿Qué es el Congreso de Estados Unidos, cómo se divide y qué poder tiene sobre el presidente? El Congreso, compuesto por la Cámara de Representantes y el Senado, juega un papel crucial en la aprobación de leyes y presupuestos, condicionando la agenda legislativa del presidente.

Las elecciones de medio término en EE. UU. están programadas para el 3 de noviembre de 2026, donde se renovarán todos los escaños de la Cámara de Representantes y 35 senadurías.

Las elecciones de medio término en EE. UU. están programadas para el 3 de noviembre de 2026, donde se renovarán todos los escaños de la Cámara de Representantes y 35 senadurías. Ilustración LR

El Congreso de Estados Unidos ejerce como órgano legislativo federal encargado de redactar leyes, autorizar fondos públicos y fiscalizar al Poder Ejecutivo. Las elecciones de medio término fijadas por la Comisión Federal Electoral para el 3 de noviembre de 2026 resultan decisivas, pues la fecha confirma el escenario en que la composición de la Cámara de Representantes y el Senado determinará el apoyo parlamentario real para Donald Trump en el tramo final de su administración.

Bajo el sistema de contrapesos constitucional, la Casa Blanca requiere aval del Parlamento para promulgar reformas clave y validar ratificaciones de altos funcionarios en el órgano senatorial. De ese modo, el choque bipartidista entre republicanos y demócratas fijará los márgenes de negociación para la aprobación de presupuesto y la viabilidad del programa normativo presidencial.

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¿Cómo se divide el Congreso de Estados Unidos y qué se renueva en las midterms 2026?

El Poder Legislativo estadounidense se conforma por la Cámara de Representantes y el Senado. La Cámara Baja suma 435 miembros con derecho a voto —repartidos según la población de cada entidad— que ejercen durante dos años. Por su parte, la Cámara Alta reúne a 100 integrantes, dos por territorio estatal, con mandatos de seis años. Esa arquitectura institucional combina la equidad demográfica con la representación paritaria entre las 50 entidades federadas.

Durante las elecciones de mitad de término se disputan la totalidad de las curules parlamentarias de la Cámara de Representantes y 35 vacantes senatoriales, conforme a los reportes del Servicio Postal estadounidense. De estas plazas del Senado, 33 corresponden a la renovación ordinaria de la clase II —cuyos ejercicios concluyen el 3 de enero de 2027—, mientras que las dos restantes son votaciones especiales en Florida y Ohio convocadas con el fin de completar mandatos pendientes.

Aspecto Cámara de Representantes Senado Integrantes con voto 435 100 Criterio de representación Según la población de cada estado Dos senadores por estado Duración del mandato ordinario Dos años Seis años Renovación habitual Total cada dos años Aproximadamente un tercio cada dos años Escaños en disputa en 2026 435 35: 33 ordinarios y dos especiales

Fuentes: Centro de Visitantes del Capitolio, Senado y Servicio Postal de Estados Unidos.

¿Cómo condiciona el Congreso la agenda legislativa de Trump tras las midterms 2026?

La aprobación de leyes y presupuestos federales exige el consenso de ambas cámaras, lo que concede a la oposición la facultad de paralizar proyectos o forzar cambios estratégicos. Aunque un partido domine los escaños del Capitolio, la Cámara Alta requiere de forma habitual 60 sufragios para clausurar los debates bloqueados mediante el filibusterismo. De este modo, la correlación de fuerzas legislativas determinará el margen de maniobra de la administración.

Corresponde únicamente al Senado validar o denegar designaciones del mandatario, desde secretarios de Gabinete y embajadores hasta magistrados de la Corte Suprema. Del mismo modo, los tratados internacionales supeditados al cauce constitucional demandan la aprobación de dos tercios de la Cámara Alta. Este control soberano limita la capacidad del Ejecutivo para estructurar su equipo gubernamental y consolidar su política exterior.

Las labores de fiscalización facultan a los representantes a investigar la gestión del Gobierno e iniciar un impeachment contra el jefe de Estado, cuya eventual condena precisa de una supermayoría senatorial. Asimismo, el Poder Legislativo conserva la potestad de anular un veto del mandatario con el respaldo de dos tercios en cada instancia. Estas herramientas constitucionales operan como un contrapeso definitivo para inclinar la balanza política.