Pésimas noticias en EE.UU. | Anuncian que Medicare incrementará sus costos en el 2027: Estos serán los nuevos precios que pagarán los jubilados A partir de enero de 2027, los adultos mayores enfrentarán nuevos gastos médicos del Medicare, que incluyen aumentos en primas, deducibles y coseguros.

A partir de enero del 2027, los adultos mayores que reciben cobertura del Medicare en Estados Unidos tendrán que asumir nuevos gastos médicos. Recientemente, los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS) anunciaron cuáles serán los nuevos valores de las primas mensuales, los deducibles y los coseguros que se aplicarán durante el 2027.

Cabe mencionar que según el Medicare, los incrementos responden principalmente al aumento previsto del gasto en atención médica, cuyos costos también repercutirán en los beneficiarios.

¿Cuánto aumentará el Medicare en el 2027?

Medicare Part A: Nuevos montos

De acuerdo con la web del CMS, Medicare se encuentra dividido en diversas partes que cubren algunos servicios de salud. En caso de la Parte A, que incluye hospitalizaciones, atención en centros de enfermería especializada, cuidados paliativos y algunos servicios de salud en el hogar, tendrá un aumento de US$40 en el deducible por internamiento hospitalario. Esto quiere decir que el monto pasará de US$1.736 a US$1.776 en 2027.

Sin embargo, este cambio no significa que todos deberán pagar lo mismo. Según los CMS, el 99% de los beneficiarios no abonan ese concepto porque ellos o sus cónyuges trabajaron y pagaron impuestos de Medicare durante al menos 10 años.

Medicare Part B: Los aumentos más notorios

La Parte B, donde se cubren las consultas médicas, atención ambulatoria, equipos médicos, representará un gasto mayor para muchos jubilados. Aquellos que pagan la prima estándar tendrán que desembolsar US$209,40 al mes en 2027. Esto equivale a un incremento anual de US$78 solamente por este concepto, sin contar el aumento del deducible. Te diremos cuánto tendrán que pagar los beneficiarios que tengan ingresos más elevados para el 2027:

Los que ganen US$112.000 tendrán una tarifa mensual de US$209,40

Los que ganen entre US$112.000 y US$141.000 pagarán US$293,10

Aquellos con ingresos de entre US$141.000 y US$177.000 deberán abonar US$418,80.

Medicare Part D: medicamentos recetados también tendrán cambios

Este programa que ayuda a cubrir el costo de los medicamentos recetados, también tendrá un deducible más elevado. El monto estándar pasará de US$615 a US$700 en 2027, por lo que los adultos mayores inscritos en planes que aplican a ello podrían tener que gastar US$85 adicionales de su bolsillo antes de que el seguro comience a cubrir los medicamentos elegibles. En comparación con los otros, el precio de Part D puede variar según el plan contratado.