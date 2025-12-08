El presidente de EE. UU., Donald Trump, comunicó que establecerá un decreto que elimine la facultad de los estados federales para regular la industria de la inteligencia artificial. El líder de la clase blanca sostuvo que esta responsabilidad debe recaer exclusivamente en el gobierno federal a través de un solo marco burocrático.

"Debe haber un solo reglamento si queremos seguir liderando la IA", publicó el mandatario en su cuenta de Truth Social. De esta manera, señaló que busca posicionar y mantener a EE. UU. como líder en este sector tecnológico. Sin embargo, la propuesta enfrenta oposición política en el Congreso.

Trump afirma que la IA debe ser regulada por el gobierno federal

El medio estadounidense The Hill informó que Trump habría establecido un grupo de trabajo en la Casa Blanca con el objetivo de impugnar legalmente las leyes estatales relacionadas con la inteligencia artificial. Además, el presidente de EE. UU. busca limitar los fondos federales para desarrollar el acceso a internet de banda ancha.

David Sacks, consejero de Donald Trump en temas relacionados con esta tecnología y las criptomonedas, es uno de los promotores de restringir la intervención de los estados en el ámbito de la inteligencia artificial. Por ejemplo, la propuesta cuenta con el respaldo de Sam Altman, director de OpenAI, y Jensen Huang, CEO de Nvidia.

Huang indicó que "la regulación estatal de la IA paralizaría esta industria", tal como recogió The Hill. Por su parte, el CEO de Google, Sundar Pichai, destacó en una entrevista con Fox News Sunday las dificultades de competir a nivel global bajo una legislación desigual e hizo énfasis en el caso de China como rival. Cabe recordar que la inteligencia artificial se ha convertido en una de las principales industrias que reciben millonarias inversiones, lo que refuerza su interés en dominar este sector estratégico.

Propuesta de Trump recibe rechazo del congreso estadounidense

Antes del anuncio del líder de la Casa Blanca, el Congreso rechazó en dos ocasiones la posibilidad de derogar leyes estatales relacionadas con la IA, de acuerdo con The Hill. De esta manera, se ha formado un creciente escepticismo en el Legislativo y en el entorno político de Trump. En particular, figuras influyentes, como Steve Bannon, han expresado su inquietud ante un posible acercamiento entre el mandatario y las grandes empresas tecnológicas, lo que podría alejarlo de su base electoral.