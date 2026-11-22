El helado italiano que hoy conquista al mundo tiene un origen inesperado: dos refrigeradores militares de Estados Unidos abandonados en Toscana A partir de 1948, implementaron un sistema de entrega en bicicleta, y luego vehículos, además de facilitar congeladores a bares, lo que favoreció su expansión a lo largo del país.

El famoso gelato italiano, reconocido por su textura cremosa y sus variados sabores, tiene una historia que pocos conocen. Su expansión estuvo relacionada con dos neveras militares estadounidenses que quedaron abandonadas en Italia después de la Segunda Guerra Mundial.

El hecho ocurrió en Empoli, una localidad de la región de Toscana, donde tres hermanos aprovecharon esos equipos para transformar un pequeño negocio familiar. Gracias a esta tecnología y a sus propias innovaciones, consiguieron producir helados en mayores cantidades y distribuirlos por distintas ciudades del país.

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Refrigeradoras militares de EE. UU. cambiaron la producción de helado en Italia

En 1946, Renzo Bagnoli convirtió una modesta lechería familiar en un bar llamado Sammontana, donde ofrecía café, pasteles y pequeñas cantidades de helado. Sin embargo, su producción estaba limitada por una única nevera que no funcionaba de manera fiable y dificultaba conservar el producto.

Tras la guerra, Renzo y sus hermanos, Sergio y Loriano, compraron dos refrigeradores militares estadounidenses que habían quedado abandonados. También recuperaron maquinaria comercial de un desguace y adaptaron sus piezas para conseguir una congelación constante, lo que les permitió elaborar lotes más grandes y conservar la textura cremosa del gelato.

La familia Bagnoli creó un sistema para distribuir sus helados por toda Italia

Los hermanos también tuvieron que resolver el problema del transporte, ya que todavía no contaban con camiones refrigerados. Para mantener la temperatura, utilizaron recipientes metálicos con hielo y sal, cajas de madera revestidas con paja y antiguos contenedores militares adaptados para conservar el frío.

En 1948 comenzaron a repartir sus productos en bicicleta por Empoli y otras localidades de Toscana, antes de ampliar su distribución mediante vehículos. Su modelo comercial también incluía recipientes estandarizados y congeladores que prestaba gratuitamente a bares y cafeterías, una fórmula que facilitó la expansión del helado por Italia.