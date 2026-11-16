Estados Unidos despliega su tercer portaviones en Medio Oriente tras ataque de Irán contra Baréin, según medios La llegada del USS Theodore Roosevelt ocurre en un contexto de escalada de ataques por parte de Irán, particularmente contra los aliados de EE. UU. en la región, como Baréin.

El portaaviones USS Theodore Roosevelt llegó a Medio Oriente, convirtiéndose en el tercer buque de este tipo desplegado por Washington en medio de la guerra con Irán, que se prolonga ya durante nueve meses. Su incorporación coincide con una nueva escalada de ataques, amenazas contra el transporte marítimo y un endurecimiento de las condiciones planteadas por Teherán.

La llegada del portaaviones fue reportada por National News y por Barak Ravid, periodista de Axios y del Canal 12, quien citó a un funcionario estadounidense. El buque se suma al USS George H.W. Bush y al USS George Washington, además del grupo anfibio de respuesta rápida USS Boxer.

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La magnitud de la operación tiene un antecedente relevante: en abril, la Armada estadounidense llegó a mantener tres portaaviones en Oriente Medio, una situación que no se producía desde 2003.

Baréin vuelve a quedar bajo amenaza

Baréin sufrió este domingo un segundo ataque iraní con drones en apenas tres días, en una operación que los Guardianes de la Revolución identificaron como un intento de alcanzar un sistema de radar estadounidense instalado en una base de helicópteros de Al Riffa. Aunque las autoridades bareiníes aseguraron que sus defensas antiaéreas interceptaron los aparatos, las explosiones registradas durante la madrugada evidenciaron que la confrontación sigue amenazando a los aliados de Washington en la región.

El ejército de Baréin informó que los ataques fueron interceptados, “impidiendo que alcanzaran sus objetivos”. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que los sistemas de defensa antiaérea derribaron drones iraníes.

La operación fue reivindicada por los Guardianes de la Revolución, el cuerpo militar ideológico de Irán. En un comunicado difundido por la radiotelevisión estatal a través de Telegram, aseguraron que seis drones de su Fuerza Aeroespacial atacaron el sistema de radar estadounidense de la base de helicópteros de Al Riffa.

“El sistema de radar de defensa antiaérea estadounidense de la base de helicópteros de Al Riffa, en Baréin, fue atacado por seis drones pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial de los Guardianes de la Revolución”, señalaron.

El comunicado incluyó también una advertencia directa a Washington: “El estrecho de Ormuz está cerrado y cualquier agresión del enemigo estadounidense recibirá una respuesta aún más dura y contundente”.

La declaración conecta dos escenarios centrales de la guerra: la presencia militar estadounidense en el Golfo y el control de la navegación por el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas comerciales para el transporte internacional de petróleo.

Trump, Netanyahu y el margen de la diplomacia

En Washington, el escenario militar convive con señales contradictorias sobre el rumbo que podría tomar la guerra. Según informes citados, Donald Trump habría comunicado a sus principales asesores durante los últimos días que podría abstenerse de atacar a Irán si Estados Unidos no enfrenta nuevas provocaciones de Teherán o de los hutíes respaldados en Yemen.

La situación política israelí añade otro elemento de incertidumbre. Netanyahu perdió su mayoría parlamentaria en las elecciones del 27 de octubre.

Trump tiene previsto abordar el conflicto durante una reunión trilateral esta semana con los presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Vladimir Putin. El encuentro adquiere especial relevancia por la participación de dos potencias con capacidad de influencia sobre el equilibrio internacional y las relaciones con Teherán.