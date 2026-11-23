Los recursos de apelación cuestionan la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía de Huaylas. Foto: composición LR

Los recursos de apelación cuestionan la valoración de las pruebas presentadas por la Fiscalía de Huaylas. Foto: composición LR

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de Áncash resolverá si accede al pedido de los ciudadanos venezolanos Luis Obispo Díaz y Ronald Toro Ardila, acusados de haber participado en el asesinato de la candidata regional y periodista Susy Aponte Polo, 'China Polo', para revocar el mandato de prisión preventiva por 18 meses.

Luis Obispo, el autor material del homicidio, y Ronald Toro, el financista del plan criminal, alegan que tienen derecho a enfrentar el proceso judicial en libertad por no tener riesgo de fuga.

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LAS BASES DEL PEDIDO DE APELACIÓN

El abogado del sicario Luis Obispo, Fernando Yanac Cano, sostiene que el juez Miguel Dueñas Arce no justificó adecuadamente las razones para mantener detenido a su defendido, por ejemplo, el móvil de su homicidio.

“La conducta típica del delito de sicariato es matar, pero al ser un delito con tres diferentes elementos normativos, ‘por orden’, ‘por encargo’ o ‘por acuerdo’, el juez está obligado a decirle al ciudadano cuál de los tres elementos normativos postula como sospecha fuerte para privarle la libertad”, se lee en el documento de apelación.

Otro de los cuestionamientos apunta a la presunta falta de pronunciamiento del magistrado Dueñas sobre la posibilidad de imponer medidas menos restrictivas a Luis Obispo, si este estuvo colaborando con las investigaciones desde su captura.

“El juez está obligado también a pronunciarse de por qué la Judicatura no le da la caución por determinado monto y la medida de comparecencia (con detención domiciliaria) con restricciones con sus respectivas reglas de conducta. Es decir, el Juez de Garantías no tuvo pronunciamiento alguno sobre la única medida alternativa que tiene el ciudadano y su defensa”, argumenta la defensa del criminal.

En el recurso también se cuestionó las pruebas presentadas por el fiscal Raúl Godos Sedán, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas. De acuerdo con el defensor, las evidencias no fueron suficientes para sustentar la prisión preventiva, por lo que solicitó que se declarase nula la resolución judicial.

“Al no existir una justificación válida para motivar un auto de prisión preventiva, ya que sólo existen aparentes graves y fundados elementos de convicción de relleno, solicitamos se declare nulo el auto de prisión preventiva de fecha cuatro de octubre de este año”, manifestó la defensa de Obispo.

LAVÁNDOSE LAS MANOS

El pedido de nulidad se dio a pesar de existir registros visuales y testigos que señalan a Obispo de haber disparado y asesinado a 'China Polo', el sábado 19 de septiembre, en el mercado de Caraz, en Huaylas.

Como quedó registrado en distintas transmisiones en vivo, horas antes de la muerte de 'China Polo', la candidata recorría el lugar junto a simpatizantes de su agrupación política cuando Luis Obispo le disparó directo a la cabeza, ocasionándole su muerte.

LA MISMA HISTORIA

Una situación parecida sucede con el presunto financista del crimen, Ronald Toro Ardila. En el sustento de la apelación, el abogado Eduardo Medina Almonte solicita que el Poder Judicial le permita a Toro llevar la investigación en su contra en libertad, porque presuntamente no se acreditó lo suficiente la intervención dolosa, ni el peligro procesal y tampoco la necesidad de mantenerlo encarcelado durante 18 meses.

Ronald Toro Ardila es medio hermano de Alexandra Toro Montezuma, pareja de Adrián Solís Ruíz. La pareja acompañó a Luis Obispo durante el asesinato de 'China Polo'.

En el requerimiento formulado por el abogado de Ronald Toro, Eduardo Medina, cuestiona al juzgado por utilizar la titularidad de la cuenta bancaria en Interbank como principal sustento para atribuirle la ejecución de operaciones financieras y su presunta participación como cómplice en el homicidio de la periodista.

Según el recurso de apelación, el hecho de que la cuenta esté a nombre de Ronald Toro, no demuestra que sea él quien haya realizado las transferencias, controlado los fondos o conocido que las transferencias sean destinadas a financiar el asesinato.

LA RUTA DE LA TRANSFERENCIA

“La vinculación técnica del número de la hermana (Alexandra Toro Montezuma), expresamente recogida por el propio auto, impide tratar el control exclusivo de Ronald Toro como un hecho indiscutido. Debió analizarse la hipótesis de acceso compartido, sin exigir a la defensa probarla de manera concluyente para ser considerada”, señala.

Otro argumento para sustentar la liberación de Toro, es que hasta el momento de la audiencia de prisión preventiva no se había identificado una comunicación concreta de Ronald Toro que lo vincule con el homicidio o con quienes estuvieron en el lugar previo al crimen de Susy Aponte 'China Polo'.

“La vinculación técnica del número de la hermana (Alexandra Toro), expresamente recogida, impide tratar el control exclusivo de Ronald (Toro) como un hecho indiscutido. Debió analizarse la hipótesis de acceso compartido. Se presume responsabilidad por un depósito de S/3000 procedente del propio Ronald Toro. Sin embargo, no se traza su aplicación concreta a cada desembolso”, señala.

El requerimiento que se revisará y evaluará si continuarán detenidos o no los investigados Luis Obispo y Ronald Toro, estará a cargo de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Áncash, conformada por los magistrados Mardeli Carrasco Rosas, Sánchez Egúsquiza Silvia y Yoel Jove Ruelas.

Mientras tanto, la familia de Susy Aponte 'China Polo' sigue buscando justicia y encontrar a las personas que están detrás de su asesinato.