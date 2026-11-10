Jóvenes, latinos y más: así votaron estos grupos en las elecciones de medio término de Estados Unidos, según encuesta Según The AP Voter Poll, el 70% de los votantes menores de 30 años eligió al candidato demócrata, un cambio significativo respecto a 2024, donde los jóvenes estaban más divididos entre Trump y Harris.

El apoyo hispano y afroamericano también se inclinó a favor de los demócratas. Foto: AFP.

El apoyo hispano y afroamericano también se inclinó a favor de los demócratas. Foto: AFP.

Las elecciones de medio término de Estados Unidos de 2026 dejaron importantes cambios en el comportamiento electoral de distintos grupos demográficos. Los jóvenes, los hispanos y los afroamericanos mostraron un mayor respaldo a los candidatos demócratas, de acuerdo con los resultados de The AP Voter Poll, la encuesta electoral elaborada por Associated Press (AP) y la organización de investigación SSRS.

El estudio, publicado por Associated Press, encontró que aproximadamente siete de cada diez votantes menores de 30 años respaldaron al candidato demócrata en su respectiva elección para la Cámara de Representantes. Entre los electores hispanos, el apoyo alcanzó aproximadamente seis de cada diez, mientras que entre los afroamericanos llegó a nueve de cada diez.

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Los resultados reflejan un cambio en las preferencias de estos segmentos respecto de las elecciones presidenciales de 2024, cuando Donald Trump consiguió avances entre algunos grupos que tradicionalmente habían respaldado a los demócratas.

Los jóvenes se inclinaron hacia los demócratas

Según The AP Voter Poll, alrededor del 70% de los electores menores de 30 años respaldó al candidato demócrata en su contienda local por la Cámara de Representantes, frente a aproximadamente el 30% que apoyó al republicano.

La cifra representa un cambio importante respecto de 2024, cuando los votantes más jóvenes estuvieron prácticamente divididos entre Donald Trump y Kamala Harris.

Sin embargo, Associated Press también advierte que los menores de 30 años representaron aproximadamente el 10% del electorado de 2026. Por ello, aunque su desplazamiento hacia los demócratas fue considerable, su peso dentro del conjunto de votantes fue relativamente reducido.

El voto hispano volvió a inclinarse

Otro de los cambios identificados por la encuesta corresponde al electorado hispano.

Aproximadamente seis de cada diez votantes hispanos respaldaron al candidato demócrata para la Cámara de Representantes, mientras que cerca de un tercio apoyó al republicano.

Associated Press señala que este comportamiento supone un retroceso para los republicanos frente a los avances que Donald Trump había conseguido entre los votantes hispanos en las elecciones presidenciales de 2024.

El desplazamiento también se observó en Texas, donde alrededor de seis de cada diez electores hispanos respaldaron al demócrata James Talarico en la contienda por el Senado, frente a aproximadamente tres de cada diez que apoyaron al republicano Ken Paxton.

Nueve de cada diez afroamericanos respaldaron a los demócratas

El electorado afroamericano también mostró un respaldo ampliamente mayoritario a los candidatos demócratas.

De acuerdo con los resultados de The AP Voter Poll, aproximadamente nueve de cada diez votantes afroamericanos apoyaron al candidato demócrata en las elecciones para la Cámara de Representantes.

La encuesta también identificó un cambio entre los hombres afroamericanos. Cerca de nueve de cada diez respaldaron a candidatos demócratas, frente a aproximadamente una cuarta parte que había apoyado a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Este comportamiento representó un retroceso de los avances republicanos entre este segmento del electorado.

Los votantes moderados

El cambio electoral no se limitó a los grupos más jóvenes o a las minorías raciales y étnicas. The AP Voter Poll encontró que aproximadamente dos tercios de los votantes moderados respaldaron a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes.

En este grupo, el estudio identificó un descontento relacionado con el desempeño del Congreso y su capacidad para ejercer controles y contrapesos sobre el presidente. Alrededor de ocho de cada diez votantes moderados consideraron que el Congreso no estaba haciendo lo suficiente para cumplir esa función.

Hogares con ingresos inferiores a US$50.000

La situación económica fue otro factor importante en las preferencias electorales. Según AP, más de la mitad de los votantes pertenecientes a hogares con ingresos anuales inferiores a los 50.000 dólares respaldaron a candidatos demócratas para la Cámara de Representantes.

El resultado representa un cambio frente a 2024, cuando este segmento estuvo prácticamente dividido entre Donald Trump y Kamala Harris.

La encuesta también encontró que las familias de menores ingresos manifestaron una mayor preocupación por los precios de los alimentos, la gasolina y los servicios públicos. Aproximadamente seis de cada diez votantes de hogares con ingresos inferiores a los 50.000 dólares señalaron que el costo de vida fue un factor crucial para decidir su voto.

¿Cómo se obtuvieron estos resultados?

Los datos corresponden a The AP Voter Poll, una encuesta realizada por SSRS para Associated Press, ABC News, CBS News, CNN, FOX News Media, NBC News y Versant. De acuerdo con la metodología publicada por AP, el estudio reunió información de más de 100.000 votantes de los 50 estados.

El trabajo de campo se realizó entre el 19 de octubre y el 3 de noviembre en Alaska, y entre el 22 de octubre y el 3 de noviembre en los demás estados. La encuesta combinó entrevistas por correo, teléfono y medios digitales con entrevistas presenciales a electores en centros de votación.

Associated Press informó que el margen de error de muestreo para la muestra nacional completa fue de aproximadamente 0,6 puntos porcentuales. Es importante precisar que estos porcentajes corresponden a una encuesta sobre las preferencias declaradas por los votantes y no sustituyen el conteo oficial de votos de las elecciones.