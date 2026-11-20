¿Una tienda puede revisar tu mochila o bolsa? Indecopi multa a Mass con casi S/27.000 tras denuncia en Chorrillos La intervención que, según la resolución, afectó la dignidad de la clienta, fue reportada el 10 de julio de 2023. Indecopi establece que deberán entrenar a su personal y directivos en protección al consumidor.

La resolución 0233-2026/SPC-Indecopi establece que la empresa debe capacitar a su personal y directivos para evitar situaciones similares en el futuro, tras la denuncia de una consumidora.

La resolución 0233-2026/SPC-Indecopi establece que la empresa debe capacitar a su personal y directivos para evitar situaciones similares en el futuro, tras la denuncia de una consumidora. Foto: Andina/Composición LR

Una intervención dentro de un establecimiento de Tiendas Mass, en Chorrillos, terminó con una sanción de Indecopi contra Compañía Hard Discount S.A.C. La Sala Especializada en Protección al Consumidor del Indecopi confirmó que la empresa incurrió en una infracción al retener injustificadamente a una clienta cuando intentaba retirarse del local, luego de acusarla de un presunto hurto y revisar sus pertenencias sin su autorización.

El caso llegó a segunda instancia administrativa después de que la empresa apelara la primera sanción. Finalmente, mediante la Resolución 0233-2026/SPC-Indecopi, publicada por LP Derecho, emitida el 22 de enero de 2026, la autoridad estableció una multa de 4,99 UIT, equivalente a aproximadamente S/27.000. Además, mantuvo la obligación de capacitar al personal y a los principales directivos para prevenir situaciones similares.

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¿Qué ocurrió en Tiendas Mass de Chorrillos y por qué Indecopi sancionó a la empresa?

La denuncia fue presentada el 10 de julio de 2023 por una consumidora que había realizado una compra en un establecimiento de Tiendas Mass ubicado en la avenida Alameda Los Cedros, en Chorrillos. Según su versión, cuando estaba por abandonar el establecimiento fue retenida por trabajadores del local, quienes la acusaron de hurto y revisaron sus pertenencias sin que ella lo autorizara.

La denunciante también señaló que la intervención ocurrió delante de otros clientes, situación que afectó su dignidad. Asimismo, cuestionó que la empresa no entregara adecuadamente las grabaciones solicitadas durante la investigación. En primera instancia, la Comisión de Protección al Consumidor de Lima Sur N.° 2 declaró fundada la denuncia por incumplimiento de los artículos 18 y 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor, relacionados con la idoneidad del servicio y la responsabilidad del proveedor.

¿Cuánto deberá pagar Mass y qué medidas tendrá que cumplir para evitar nuevas retenciones?

Inicialmente, Indecopi impuso a Tiendas Mass una multa de 5 UIT. Sin embargo, la empresa apeló la decisión y argumentó que había aceptado oportunamente las pretensiones de la consumidora, por lo que consideraba que correspondía recibir una amonestación en lugar de una sanción económica. También cuestionó que sus principales directivos tuvieran que participar en las capacitaciones, al considerar que no intervenían directamente en la revisión de clientes.

La Sala rechazó que el allanamiento de la empresa obligara a imponer una amonestación y precisó que esa posibilidad queda a criterio de la autoridad administrativa. No obstante, aplicó una reducción por el reconocimiento oportuno de las pretensiones de la denunciante y modificó la multa de 5 a 4,99 UIT, equivalente a cerca de S/27.000. La resolución también confirmó que la compañía deberá capacitar a sus trabajadores y principales directivos, incluyendo los mecanismos disciplinarios internos aplicables al personal, para prevenir retenciones injustificadas de consumidores.