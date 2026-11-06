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El papa León XIV llega a Uruguay y comienza su gira apostólica en Sudamérica: “Nunca he tenido dudas sobre este viaje”

El líder de la Iglesia católica afirmó que se encuentra bastante en forma tras la cirugía de pulmón que puso en duda su viaje a América del Sur.

León XIV llega a Sudamérica y da inicio a su gira apostólica. Foto: AFP
León XIV llega a Sudamérica y da inicio a su gira apostólica. Foto: AFP
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El papa León XIV llegó este viernes a Montevideo, Uruguay, para iniciar una gira apostólica de 12 días por Sudamérica. El pontífice, de 71 años, afirmó que se encuentra bastante bien de salud, luego de someterse a una operación para extirparle un tumor canceroso y parte del pulmón derecho el pasado 13 de octubre.

Durante el vuelo hacia Montevideo, León XIV se dirigió a los periodistas que lo acompañan en este recorrido y se refirió a las dudas que surgieron sobre la posibilidad de realizar el viaje debido a su reciente intervención quirúrgica. Sin embargo, aseguró que nunca consideró suspenderlo y expresó su agradecimiento por la atención médica recibida.

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Así se preparan Uruguay, Argentina y Perú para recibir al Papa León XIV #lr

"Sé que muchas personas tenían dudas sobre el éxito de este viaje. Pues bien, les confieso que desde el primer día no tuve ninguna duda: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo. Y estoy realmente contento, doy gracias a Dios y agradezco a los maravillosos asistentes médicos que están aquí hoy. Puedo decir que me siento bastante bien, ustedes son testigos de ello", declaró el pontífice.

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¿Cómo se encuentra el papa León XIV después de su operación?

La intervención quirúrgica a la que fue sometido León XIV tuvo lugar el 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma. Durante la operación, los médicos le extirparon un tumor canceroso y una parte del pulmón derecho. Cuatro días después, el 17 de octubre, recibió el alta hospitalaria.

Según la información médica difundida por el Vaticano, el pontífice se encontraba en condiciones de viajar y no necesitaba recibir ningún tratamiento adicional. Su llegada a Uruguay representa el inicio de una agenda internacional que contempla 12 días de actividades en tres países sudamericanos.

Durante el encuentro con los periodistas, el papa también fue consultado sobre qué mensaje daría a las personas que atraviesan un diagnóstico de cáncer. En respuesta, recomendó no dejarse vencer por el miedo y prestar atención a los controles médicos.

"Que no tengan miedo. La detección precoz es obviamente la mejor manera de proceder y, por ello, los chequeos regulares son una bendición. Y cuiden de ustedes mismos", respondió.

¿Qué países visitará el pontífice durante su gira sudamericana?

Después de su llegada a Montevideo, León XIV continuará su recorrido por Argentina y Perú. El viaje tendrá una duración de 12 días e incluirá más de 30.000 kilómetros de desplazamientos, 14 localidades y más de 50 compromisos.

El pontífice explicó que esta visita forma parte de la misión que le corresponde como obispo de Roma: acercarse a las comunidades y compartir el mensaje religioso. También destacó la importancia de acompañar a las personas tanto en los momentos de alegría como en los de tristeza.

"La misión del Obispo de Roma, del Papa, consiste en compartir la alegría del Evangelio y anunciar la buena nueva, caminar junto a la gente, expresando esa cercanía que para ellos es tan importante tanto en los momentos de alegría como de tristeza", señaló.

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