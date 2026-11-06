Un grupo invirtió 4,5 millones de guaraníes en una trituradora para reciclar plástico en Paraguay: un año después, su empresa facturó 500 millones La empresa implementó técnicas avanzadas y generó más de 330 clientes en Paraguay. El emprendimiento recibió reconocimientos por su innovación e impacto ecológico.

Guillermo Russo fundó Redciclaje en Paraguay en 2019, transformando desechos plásticos en productos comerciales. A través de una inversión inicial, la empresa alcanzó una facturación de 500 millones de guaraníes en 2020.

Guillermo Russo fundó Redciclaje en Paraguay en 2019, transformando desechos plásticos en productos comerciales. A través de una inversión inicial, la empresa alcanzó una facturación de 500 millones de guaraníes en 2020. Composición LR/Canal26/La Nación

En 2019, Guillermo Russo fundó Redciclaje en Paraguay junto a un grupo de amigos mediante un prototipo de trituradora valorado en 4,5 millones de guaraníes. “Aquella herramienta permitió aprovechar desechos como materia prima”, relató el creador a Forbes Paraguay. Gracias a esa estrategia de economía circular, la empresa alcanzó una facturación de 500 millones de guaraníes en 2020, según datos divulgados por el ejecutivo a InfoNegocios.

El modelo de negocio busca transformar basura plástica en productos comerciales como azulejos, macetas, posavasos y muebles. No obstante, el impacto de la crisis sanitaria modificó los planes operativos del equipo: la elaboración de protectores faciales emergió como solución de emergencia frente al cese temporal de eventos masivos, los cuales representaban su principal fuente de pedidos.

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¿Cómo transformó la empresa una pequeña inversión inicial en un proyecto de impacto ambiental?

La iniciativa surgió durante una charla informal entre amigos sobre la contaminación y el aprovechamiento de desechos en Paraguay. “Esto inició en una reunión de amigos al hablar sobre la problemática de los residuos que desechamos”, explicó Russo a InfoNegocios en octubre de 2019. Inspirados en una experiencia de Holanda, los fundadores diseñaron sus propios dispositivos para procesar el material.

Guillermo Russo y sus amigos construyeron máquinas capaces de triturar plástico para obtener materia prima. Foto: Forbes Paraguay

Con un capital inicial de 4.500.000 guaraníes construyeron la primera máquina trituradora, cuyo objetivo era fragmentar el plástico. El emprendedor precisó a Forbes Paraguay que esta herramienta facilitó el posterior desarrollo de técnicas de inyección, extrusión y compresión para moldear piezas con diversos usos.

En octubre de ese mismo año, el reconocimiento obtenido en el concurso Tigo Conecta fortaleció la estructura operativa del emprendimiento, según documentó Última Hora. La compañía integró especialistas en ingeniería mecánica, industrial y comunicación para comercializar planteras y llaveros a marcas, al tiempo que implementaba un sistema de recolección propio.

Redciclaje amplió su propuesta hacia la gestión responsable de residuos de empresas y edificios corporativos. Foto: Canal26

¿Cómo la empresa de reciclaje logró facturar 500 millones en plena crisis?

La crisis sanitaria provocada por el COVID-19 paralizó el comercio tradicional de artículos promocionales. Ante ese contexto, los fundadores reconvirtieron sus equipos hacia la producción de accesorios de protección reutilizables. Un informe publicado por Última Hora en septiembre de 2020 destacó que cada pantalla facial requería 16 tapitas y una botella de plástico, además de incluir láminas intercambiables para extender la vida útil del producto.

La empresa tenía capacidad para recibir hasta 5.000 kilos diarios de materiales reciclables. Foto: Canal26

El volumen de compras impulsó la adquisición de una inyectora industrial mediante un desembolso de US$20.000, reportó InfoNegocios. Dicha tecnología optimizó el rendimiento operativo tras reemplazar los dispositivos caseros y manuales. Asimismo, la firma diversificó su catálogo al prestar servicios de diseño, prototipado y manufactura a terceros, penetrando con éxito en sectores como el material deportivo y la cerrajería.

Los resultados financieros se confirmaron en un reportaje del 14 de enero de 2021, donde el vocero Russo afirmó que consiguieron “facturar unos G. 500 millones en el 2020”, distribuyendo sus artículos en más de 330 comercios del país. Este balance de ventas brutas se vio respaldado por la Unión Industrial Paraguaya, entidad que otorgó a la compañía el segundo lugar del Premio a la Innovación 2020 por sus herramientas ecológicas.