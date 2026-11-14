Zelenski revela que Estados Unidos propuso por primera vez que Ucrania ceda territorio a Rusia a cambio de ingresar en la OTAN El mandatario ucraniano comunicó que la propuesta discutida no se ha formalizado y requiere un consenso claro. Asimismo, remarcó que cualquier decisión sobre el territorio debe consultar a la ciudadanía ucraniana.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que EE. UU. condicionó el ingreso de su país a la OTAN a la retirada de tropas del Donbás en una reciente conversación con el gobierno estadounidense. | Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que EE. UU. condicionó el ingreso de su país a la OTAN a la retirada de tropas del Donbás en una reciente conversación con el gobierno estadounidense. | Foto: AFP

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, reveló que Estados Unidos planteó el ingreso de su nación en la OTAN a cambio de la salida de las tropas de las zonas del Donbás aún bajo control de Kiev. "He dicho repetidas veces: Ucrania no se retira y no cede su territorio a terroristas. Los estadounidenses plantearon la pregunta: 'Y si Ucrania entra a la OTAN, ¿se retirará del Donbás?'. Fue la primera vez (que lo dijeron)", dijo el mandatario a los periodistas el viernes con la condición de no publicar las declaraciones hasta el sábado 14 de noviembre, de acuerdo con la agencia Ukrinform.

La propuesta surge tras una ronda diplomática en Abu Dabi donde los enviados del gobierno de Donald Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, dialogaron con delegaciones ucranianas, autoridades de Moscú y ambos jefes de Estado. Según AFP, dichos contactos carecieron de avances decisivos para finalizar la guerra, aunque lograron consenso para sumar representantes europeos en futuros encuentros.

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"No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta"

Washington vinculó la eventual adhesión de Kiev a la Alianza Atlántica con el repliegue de sus tropas del este en disputa. El presidente Zelenski reprodujo la inédita consulta planteada por los enviados norteamericanos: “Y si Ucrania entra a la OTAN, ¿se retirará del Donbás?”. La agencia Interfax-Ucrania precisó que la iniciativa permanece en fase exploratoria y carece aún de una propuesta formal o condiciones cerradas, por lo que el mandatario exigió definir el alcance real de los compromisos occidentales.

El jefe de Estado aclaró que un hipotético retiro militar de Donetsk, posiciones que su gobierno históricamente defendió para frenar ofensivas de Moscú, jamás implicaría legitimar la soberanía rusa sobre las zonas ocupadas. "Discutimos con los socios un paquete de seguridad integral: garantías específicas de la OTAN y de la Unión Europea, un ejército fuerte con armas, personal y apoyo financiero, además del Plan de Prosperidad", detalló el gobernante sobre las negociaciones en curso.

Ante la disyuntiva de ceder territorio por protección internacional, el líder ucraniano evitó un rechazo tajante, pero advirtió que la resolución final recaerá en los ciudadanos. "Si la parte estadounidense y los colegas aliados confirman este escenario, pediré la opinión de nuestra sociedad: ¿aceptamos o no? No tengo derecho a decidir a discreción, pero faltan detalles que todavía se debaten", concluyó.

Zelenski y la UE rechazan el plan de seguridad de Vladímir Putin

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, advirtió que la propuesta del Kremlin para rediseñar la arquitectura de defensa europea es peligrosa y amenaza con desatar nuevas guerras. El mandatario recalcó que "la verdadera seguridad en Europa son la UE y la OTAN" y exigió al Congreso estadounidense aprobar armas y sanciones que presionen a Vladimir Putin ante la ofensiva militar de invierno, tras revelar que Washington condicionó el ingreso de Kiev a la Alianza Atlántica a un repliegue militar del Donbás, una zona donde Moscú controla casi la quinta parte del suelo vecino junto con Crimea, Lugansk, Zaporiyia y Jersón.

En paralelo a los contactos entre Vladimir Putin y los emisarios norteamericanos Jared Kushner y Steve Witkoff, la Unión Europea descartó nombrar un portavoz único y enviará a las mesas de diálogo a una delegación de seis representantes encabezada por sus instituciones comunitarias y el grupo E5 (Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido).

Mientras, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, defendió que el bloque "debe hablar con una voz clara y unida", el vocero ruso Dmitri Peskov cuestionó la voluntad real de Bruselas para sumarse al proceso diplomático. Esas dudas provocaron la reacción del canciller alemán, Friedrich Merz, quien denunció "el juego de siempre del Kremlin" y descartó debatir el esquema defensivo vigente al sentenciar que "ya existe".