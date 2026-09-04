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Brasil se preocupa por el veto de la UE contra la carne vacuna, aves de corral y otros productos de origen animal

El gobierno de Lula advirtió sobre posibles medidas de reciprocidad si no se alcanza una solución satisfactoria, al tiempo que critica la decisión de Bruselas sobre las normas sanitarias.

Bruselas asegura que Brasil debe cumplir con normas sobre antimicrobianos. Foto: AFP.
Bruselas asegura que Brasil debe cumplir con normas sobre antimicrobianos. Foto: AFP.
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Brasil elevó la tensión comercial con la Unión Europea (UE) tras la entrada en vigor de la suspensión de sus importaciones de carne y otros productos de origen animal. El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva calificó la decisión de profunda preocupación y advirtió que podría responder con medidas de reciprocidad si las negociaciones no desembocan en una solución satisfactoria.

La restricción europea alcanza a carne vacuna, aves de corral, pescado, huevos, miel y otros productos de origen animal. Bruselas sostiene que se deben ofrecer garantías suficientes sobre el cumplimiento de sus normas relativas al uso de antimicrobianos.

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La Comisión Europea, por su parte, defendió la decisión y aseguró que las reglas eran conocidas desde hace años. Olof Gill, portavoz comercial del organismo, afirmó que el enfoque europeo es proporcional y no discriminatorio y que los países afectados dispusieron de tiempo e información para adaptarse.

Brasilia sostiene que tomó las medidas necesarias para responder a las exigencias sanitarias europeas y que entregó la documentación correspondiente a las autoridades comunitarias. El país también aceptó una auditoría europea sobre sus cadenas de producción de carne aviar y miel, un proceso que, según el país, está previsto que concluya el 4 de septiembre.

Desde Bruselas señalaron que el comercio podrá normalizarse una vez que Brasil demuestre que cumple plenamente los requisitos establecidos.

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El conflicto amenaza los beneficios del acuerdo Mercosur-UE

La disputa adquiere una dimensión adicional porque se produce después de la entrada en vigor provisional del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Para Brasil, mantener cerradas las puertas del mercado europeo podría afectar parte de las ventajas obtenidas durante las negociaciones. El Gobierno de Lula advirtió que la exclusión de sus productos anula una parte importante de los beneficios obtenidos por Brasil en las negociaciones y puede alterar el equilibrio de concesiones que permitió cerrar el acuerdo.

Si el diálogo técnico no prospera, la nación contempla recurrir a los mecanismos de solución de controversias previstos tanto en el acuerdo con la UE como en la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El impacto económico de la medida no es menor. En 2025, Brasil exportó a la Unión Europea más de 92.000 toneladas de carne vacuna, por un valor cercano a 820 millones de dólares, convirtiéndose en el segundo proveedor de este producto del bloque.

En conjunto, las exportaciones brasileñas de los sectores afectados alcanzaron unos 2.026 millones de dólares durante ese año. De ese monto, aproximadamente 1.064 millones correspondieron a carne bovina y 781,4 millones a carne de aves.

Brasil defendió además la fortaleza de su sistema de control agropecuario y sostuvo que sus productos de origen animal llegan a más de 150 países.

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