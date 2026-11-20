Néstor Villanueva es captado cantando en buses y pidiendo dinero tras solicitar la tenencia de sus hijos con Flor Polo: "Me gano la vida de esta manera" Cantante Néstor Villanueva fue grabado cantando en un bus de transporte público y algunos usuarios dejaron entrever que estaría atravesando problemas económicos.

Néstor Villanueva sorprendió al aparecer cantando en buses de transporte público y pidiendo dinero a los pasajeros. El cantante de cumbia fue captado mientras recorría uno de estos vehículos y aseguraba que esa era la manera en que se ganaba la vida. "Yo me gano la vida de esta manera, cantando así en los buses", manifestó ante la mirada de los usuarios.

Tras decir estas palabras, el exnovio de Flor Polo comenzó a interpretar 'Muchacho provinciano', el recordado éxito de Chacalón. Para acompañar la canción, utilizó un lapicero y un cuaderno como instrumentos improvisados. Su presentación llamó la atención de los pasajeros, quienes sacaron sus celulares para grabarlo y no dejaron de aplaudirlo. Sin embargo, otros quedaron sorprendidos al reconocer al conocido cantante en esa inesperada situación.

¿Néstor Villanueva atraviesa problemas económicos?

La aparición de Néstor Villanueva también genera interrogantes sobre su situación económica. Aunque en las imágenes pide dinero asegurando que cantar en los buses es la manera en que se gana la vida, todavía es una incógnita si atraviesa problemas financieros. Algunos usuarios en redes sociales afirmaron que ya no tendría contratos como vocalista.

Este episodio ocurre después de que el artista manifestara su intención de solicitar la tenencia de los hijos que tiene con Flor Polo. El cantante busca recuperar la cercanía con los menores, en medio de las diferencias que mantiene con su expareja, quien viene de denunciar a Luiggi Yarasca por presunta agresión.

"Lo que vamos a solicitar es una tenencia temporal mientras que Flor vaya a tratamiento psicológico, pero eso lo va a determinar el juez", declaró Lucy Cabrera, abogada de Villanueva.

Además, el artista aseguró que lleva cuatro años sin poder ver a sus hijos, situación que ha expuesto públicamente al hablar de su relación familiar. Sus declaraciones volvieron a poner en el centro de la atención el distanciamiento entre el cantante y los pequeños.