Nadia Beller en la entrevista con Carmen Aristegui: la abogada boliviana se encuentra en México en la condición de asilada política. Foto: difusión

Nadia Beller en la entrevista con Carmen Aristegui: la abogada boliviana se encuentra en México en la condición de asilada política. Foto: difusión

La abogada boliviana Nadia Beller, la expareja del operador de la ultraderecha latinoamericana, el argentino Fernando Cerimedo, manifestó que está probada la intromisión de este en la segunda vuelta presidencial y que las autoridades peruanas deben proceder a investigar el caso.

Beller aludió a la difusión de un audio que contiene una conversación telefónica entre Cerimedo y el exoficial naval y empresario Wilson Gómez Barrios, uno de los promotores y coordinadores del proyecto 'Ojo de Cóndor. Se trató de una iniciativa de la Unión Naval del Perú para realizar un conteo paralelo de las actas de la segunda vuelta, un proceso de verificación que contó con la asesoría de Fernando Cerimedo.

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En una entrevista que concedió a la reconocida periodista Carmen Aristegui, en Ciudad de México, en donde se encuentra en condición de asilada política, Nadia Beller resaltó que en la grabación Cerimedo menciona que tenía un infiltrado en la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), además de un equipo que contabilizaba los votos desde Argentina.

También destacó que Wilson Gómez Barrios le dijo a La República que el audio era verdadero, motivo suficiente para que las autoridades peruanas formalicen una investigación para determinar responsabilidades.

En el audio (del diálogo entre Cerimedo) con este señor 'Cucho' (apelativo familiar de Wilson Gómez Barrios) le dice que tiene infiltrados en el sistema electoral, en la ONPE. En el Perú, dice, que tiene un infiltrado adentro, que es quien está controlando. Y que aparte ellos están haciendo un control desde Argentina, paralelo a lo que están haciendo desde Perú”, afirmó Nadia Beller.

¿Infiltrado dentro de la instancia electoral (ONPE)?”, preguntó Carmen Aristegui.

Dentro de la instancia electoral. Eso es lo que expresa él dentro de su audio. El señor 'Cucho' (Gómez Barrios) no ha desmentido la veracidad de la conversación. Pero él atribuye (la versión de) este supuesto infiltrado como una fanfarronería de Fernando (Cerimedo). Sin embargo, no hay ninguna investigación al respecto, pese a que (Gómez Barrios) reconoce la autenticidad tanto de la grabación como del contenido de la llamada”, expresó Nadia Beller.

Gómez Barrios señaló a La República que 'Ojo de Cóndor' no tuvo relación con Fuerza Popular, pero La República publicó una fotografía de Keiko Fujimori junto con Fernando Cerimedo el 10 de febrero de este año, en un evento en Florida, Estados Unidos, en el que, coincidentemente, el operador argentino fue premiado como el mejor consultor del año.

En la sombra. Cerimedo fue consejero del presidente boliviano Rodrigo Paz. Foto: difusión

Contando votos en la sombra

Nadia Beller, quien fue pareja del operador Fernando Cerimedo durante las elecciones en el Perú, confirmó a Carmen Aristegui que Cerimedo tuvo estrecha relación con la campaña de Keiko Fujimori en la segunda vuelta:

Él (Fernando Cerimedo) estaba participando activamente en la segunda vuelta de Keiko Fujimori, por medio de este señor 'Cucho' (Wilson Gómez Barrios), que ya se sabe que es un exmarino, si no me equivoco”, indicó Beller.

Cerimedo vino al Perú por lo menos cuatro veces durante la campaña presidencial, como reveló La República. La última vez fue el 28 de julio, el día de la juramentación de Keiko Fujimori, pero no estuvo presente en la ceremonia. Sin embargo, quien sí asistió fue su socio español, Javier Negre. Cerimedo y Negre fundaron el periódico digital 'La Derecha Diario', desde donde se lanzó una campaña a favor de Keiko Fujimori y en contra de su competidor Roberto Sánchez.

Nadia Beller relató que la asesoría que proveía Fernando Cerimedo a sus clientes de la ultraderecha latinoamericana consistía por un lado en estrategias de difusión digital para vender a los candidatos, y en el uso intensivo de las redes sociales para destruir a los oponentes, mediante la creación de falsos perfiles que difunden mentiras.

Otro tiempo. Nadia Beller y Fernando Cerimedo fueron pareja durante ocho meses. Foto: difusión

El modus operandi del argentino

La abogada boliviana recordó que al audio de la conversación entre Cerimedo y Gómez Barrios lo precedió otra grabación que registra un diálogo entre el presidente Rodrigo Paz y el operador argentino en el que se menciona la segunda vuelta presidencial peruana. Paz pregunta a Cerimedo, quien actuaba como su asesor en la sombra, si era un hecho el triunfo de Keiko Fujimori porque deseaba llamarla para felicitarla. Incluso antes que se conocieran los resultados oficiales, Cerimedo le adelantó que Fujimori sería la vencedora.

Se han empezado a filtrar audios con relación a la campaña de Perú también”, señaló Aristegui.

El presidente (Rodrigo) Paz le pide (a Fernando Cerimedo) básicamente su orientación o permiso para felicitar a Keiko antes de que salgan con los resultados finales”, relató Beller.

¿El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, le pregunta a Cerimedo si es buena idea felicitar a Keiko Fujimori cuando ya había ganado o cuál era su duda?”, preguntó Carmen Aristegui.

Todavía no había resultados finales. Eso fue el día que terminaron las elecciones y él (Fernando Cerimedo) le dice: ‘Espérame hasta mañana que yo ya voy a tener más datos porque estamos viendo el tema de los votos del exterior y demás’. Le dice que espere, que hasta el día siguiente él va a tener mucho más información, pero que en lo privado le puede ir felicitando (a Keiko Fujimori), públicamente no”, contestó Nadia Beller.

El 18 de agosto de este año, Fernando Cerimedo fue detenido por la policía boliviana luego que Nadia Beller lo acusó de haber instigado a sicarios para asesinarla. Desde entonces Beller ha revelado los secretos de quien es conocido como el operador de la ultraderecha latinoamericana. La abogada boliviana explicó a Carmen Aristegui cómo era el modus operandi de Cerimedo:

Por un lado, ellos (Cerimedo y sus colaboradores) hacen un análisis de mercado: cuáles son las tendencias y las necesidades de la población, sobre todo en lo que se debate en las redes sociales. Esto es parte de su trabajo.

Otra parte son las líneas comunicacionales. Y otra parte, que es su especialidad, es la guerra sucia, la distorsión del debate público, el fraude cognitivo, la guerra de ‘bots’. Todo esto es básicamente el paquete que él vende como consultor a todos los (candidatos a) presidente”.

En el Senado y en Diputados se han presentado dos pedidos para instalar una comisión investigadora sobre el caso de Fernando Cerimedo, pero el tema no se ha puesto en debate.