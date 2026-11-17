"Operación sin precedentes": Ucrania destruye parte de un puente de Crimea tras bombardeo con misiles y drones Mientras Rusia reconoce los daños y planea reparaciones, la escalada de ataques entre ambos países se intensifica, afectando a la infraestructura crítica y generando más víctimas.

El puente de Crimea, una de las principales infraestructuras de conexión entre Rusia y la península anexionada en 2014, sufrió un nuevo ataque ucraniano con misiles y drones que ocasionó daños en sus estructuras viarias y ferroviarias y obligó a interrumpir el tránsito por el estrecho de Kerch.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificó la “operación sin precedentes” y la presentó como una respuesta a los ataques rusos contra las infraestructuras de su país desde el inicio de la invasión a gran escala, en febrero de 2022.

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El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), que participó en la ofensiva, informó de la destrucción de uno de los arcos metálicos y del tramo de carretera que sostenía. También confirmó daños en la estructura ferroviaria.

Moscú reconoció las afectaciones. El Comité de Instrucción de Rusia anunció la apertura de un caso penal por presunto atentado terrorista y confirmó “daños estructurales” en el puente. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que será reparado y quedará “aún mejor que antes”.

Además, el Gobierno ruso convocó una reunión extraordinaria para coordinar las reparaciones y reorganizar el transporte. Mientras tanto, el líder crimeo, Serguéi Axiónov, confirmó la interrupción del tráfico y el uso de transbordadores para cruzar el estrecho.

Aunque el ataque coincide con los preparativos de una reunión entre Vladimir Putin, el presidente estadounidense Donald Trump y el mandatario chino Xi Jinping, un alto cargo ucraniano declaró a la AFP que la operación no estuvo directamente relacionada con el encuentro y que llevaba más de un mes de preparación.

Rusia intensifica los bombardeos sobre Ucrania

La ofensiva contra el puente se produce en medio de una escalada de ataques contra infraestructuras estratégicas. El Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado 1.441 drones ucranianos durante operaciones nocturnas en una veintena de regiones. El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, informó además del derribo de 321 aparatos que se aproximaban a la capital.

En respuesta, Rusia volvió a bombardear Kiev con misiles y drones. Los ataques alcanzaron los puentes Norte y Sur sobre el río Dniéper, según informó el alcalde Vitali Klitschko, y provocaron daños en infraestructuras críticas, interrupciones del tránsito y cortes de agua y calefacción en algunos barrios.

Las autoridades ucranianas reportaron cinco fallecidos en distintos puntos del país: dos en Kiev, dos en Zaporiyia y uno en Vinnytsia. Además, el operador energético DTEK informó que los ataques contra la red eléctrica dejaron sin suministro a 700.000 hogares en Dnipró y sus alrededores.

También se reportaron ataques contra instalaciones industriales en la región rusa de Bashkiria, incluido un complejo petroquímico de Gazprom en Salavat, aunque las autoridades aseguraron que los daños no fueron críticos.

La diplomacia sigue condicionada por las diferencias entre Moscú y Kiev

La escalada militar coincide con los esfuerzos internacionales para poner fin a la guerra, aunque las exigencias de ambos gobiernos continúan enfrentadas.

Rusia reclama un acuerdo amplio para redefinir “la arquitectura de seguridad de Europa”, con restricciones a la presencia de la OTAN en Europa central y oriental y al despliegue de tropas y equipamiento extranjero en Ucrania. Kiev y sus aliados europeos, por el contrario, exigen un alto el fuego como condición previa para negociar.

El lunes, los emisarios estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff participaron en conversaciones con representantes ucranianos. Zelenski destacó que, “por primera vez, Europa estuvo plenamente representada” por los interlocutores que participarán en futuras negociaciones con Rusia.