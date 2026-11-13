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Ciencia

El misterio del niño nazca de hace 1.600 años: nació con un solo ojo y los científicos acaban de descubrir por qué

El análisis de sus restos también reveló la supervivencia después del parto, aunque los investigadores aún no pueden determinar cuánto tiempo vivió.

Arqueólogos analizaron restos de dos infantes juntos en un entierro del período Nazca en el Valle de Palpa. Foto: Nexonoticias
Arqueólogos analizaron restos de dos infantes juntos en un entierro del período Nazca en el Valle de Palpa. Foto: Nexonoticias
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Un entierro de hace aproximadamente 1.600 años, en Ica, Perú, permitió identificar una condición genética en los restos humanos antiguos. Los huesos de una bebé de la cultura nazca revelaron que tenía trisomía 13, una alteración cromosómica asociada con graves anomalías durante el desarrollo embrionario. Su cráneo conservaba una única abertura ocular en el centro del rostro, propia de la ciclopía.

El descubrimiento tuvo lugar en Jauranga, en el valle de Palpa, donde arqueólogos recuperaron dos bebés dentro de una misma vasija funeraria. El estudio reciente publicado en la revista científica PNAS estuvo a cargo de investigadores de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad de California en Santa Cruz. El análisis genético permitió establecer el origen de las anomalías físicas y abrió una interrogante sobre cuánto tiempo pudo vivir la pequeña.

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¿Qué reveló el ADN de los restos nazca?

El equipo científico examinó el ADN extraído de la tibia de los restos denominados JA13A y comparó sus resultados con 250 genomas antiguos de Sudamérica. Los tres métodos estadísticos utilizados detectaron una copia adicional del cromosoma 13. Esta alteración, conocida como trisomía 13, provoca graves problemas durante el desarrollo y representa entre el 17% y el 39% de los casos de holoprosencefalia grave.

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Imágenes fotográficas de elementos craneales y postcraneales seleccionados que muestran los rasgos morfológicos observados en el individuo JA13A. Foto: PNAS

Imágenes fotográficas de elementos craneales y postcraneales seleccionados que muestran los rasgos morfológicos observados en el individuo JA13A. Foto: PNAS

El cráneo también presentó ausencia de huesos nasales, una mandíbula superior sin separación y otras anomalías en la columna y la clavícula. Estas características corresponden a la holoprosencefalia alobar, un trastorno en el que el cerebro anterior no logra dividirse en dos hemisferios. Su manifestación facial más grave es la ciclopía, una condición que afecta aproximadamente a uno de cada 100.000 nacimientos.

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¿Cuánto tiempo sobrevivió la bebé después de nacer?

La edad de la pequeña representa otro enigma. Sus dientes corresponden a un desarrollo de entre dos y cuatro meses, mientras que sus huesos largos indican entre 36 y 40 semanas de gestación. Esta diferencia plantea la posibilidad de que sobreviviera al parto, aunque los investigadores no pudieron confirmarlo.

El estudio advierte que las alteraciones genéticas también pudieron modificar el crecimiento óseo y dental. Además, su entierro no presentó ofrendas especiales, sino que siguió las prácticas funerarias habituales de los nazcas.

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