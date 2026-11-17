Exdirector de Nvidia testificará ante el Congreso de Estados Unidos y no descarta volver como CEO: "Me sentiré honrado" Nvidia enfrenta presión tras la salida de Huang y presentó resultados del tercer trimestre bajo dirección interina, mientras el escrutinio sobre sus exportaciones tecnológicas se intensifica.

La salida generó una caída de 700.000 millones de dólares en el valor de mercado. Foto: AFP.

La salida generó una caída de 700.000 millones de dólares en el valor de mercado. Foto: AFP.

El exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, comparecerá el próximo 1 de diciembre ante varios comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, en medio de una investigación sobre posibles operaciones para facilitar a empresas chinas el acceso a chips avanzados de inteligencia artificial.

El empresario, que dimitió el pasado 12 de noviembre, tampoco descartó regresar. “Si la Junta Directiva decide que mi regreso es lo mejor para nuestros accionistas, nuestros empleados, la empresa y Estados Unidos, me sentiré honrado de responder a estos llamados y regresar como director ejecutivo”, afirmó en un comunicado difundido.

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El empresario comparecerá ante los comités de Asuntos Exteriores, Inteligencia y China. Un día después lo hará Tim Teter, consejero general de Nvidia.

La salida se produjo tras conocerse que había mantenido relaciones extramatrimoniales con Alice Huang, exdirectiva de Megaspeed, una empresa de computación en la nube con sede en Singapur. La mujer, sospechosa de espiar para China, está vinculada a una investigación penal estadounidense sobre presuntas operaciones para ayudar a compañías chinas a obtener chips avanzados de Nvidia burlando los controles de exportación.

El caso provocó una fuerte presión sobre la compañía y afectó a sus acciones, que perdieron unos 700.000 millones de dólares en valor de mercado. Tras su dimisión, empresarios como Elon Musk pidieron que regresara al cargo. El presidente Donald Trump también manifestó que no le importaría verlo nuevamente al frente de la tecnológica.

Nuevas restricciones a la exportación de chips

El escándalo intensificó el escrutinio de Washington sobre las exportaciones de tecnología avanzada. El Gobierno estadounidense anunció el lunes nuevas restricciones para impedir que empresas chinas alquilen capacidad de procesamiento de inteligencia artificial en centros de datos de terceros países que utilizan chips estadounidenses.

Las normas exigirán licencias para proporcionar grandes volúmenes de potencia de cómputo a compañías con sede en China, Macao y otros territorios sometidos a embargo de armas. También alcanzan a operaciones relacionadas con Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Brasil, países que el Departamento de Comercio considera de mayor riesgo de desvío de estos componentes.

La Administración de Trump confirmó que investiga a Megaspeed. El caso también provocó diferencias dentro del Gobierno, después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, acusara al Departamento de Comercio de ignorar informes sobre el supuesto traslado de tecnología de Nvidia a China.

Nvidia presenta resultados en plena incertidumbre

La compañía presentó este martes sus resultados del tercer trimestre, los primeros desde la salida de Huang y bajo la dirección interina de Colette Kress, quien hasta ahora se desempeñaba como directora financiera.

Los inversores estarán atentos a las previsiones de ventas, el comportamiento del negocio en Asia —especialmente en Singapur— y la continuidad de la estrategia de inversión impulsada por Huang, que comprometió decenas de miles de millones de dólares en empresas de inteligencia artificial.

Nvidia ocupa una posición central en la expansión de esta tecnología y su desempeño es considerado un indicador de la fortaleza de las inversiones en IA que han impulsado los mercados y la economía estadounidense.