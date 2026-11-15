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Ciencia

Científicos inventan un peine eléctrico que, probado en ratones, demostró promover un rápido crecimiento del cabello

El dispositivo combina impulsos eléctricos con un sistema que introduce tratamientos directamente en la piel para estimular los folículos pilosos.

Un peine eléctrico regenera casi todo el cabello perdido en ratones calvos en 28 días. Foto: Nature
Un peine eléctrico regenera casi todo el cabello perdido en ratones calvos en 28 días. Foto: Nature
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Científicos de la Universidad de Beihang en China desarrollaron un peine eléctrico que podría abrir una nueva vía para tratar la pérdida de cabello. El dispositivo, denominado Detangle, combina impulsos eléctricos con un sistema de administración de sustancias terapéuticas que actúan directamente sobre los folículos pilosos. Los primeros experimentos, realizados en ratones con alopecia inducida por testosterona, mostraron que los roedores que recibieron el tratamiento completo recuperaron cerca del 98% del pelo perdido en apenas 28 días.

Aunque el aparato todavía no se ha probado en seres humanos, los resultados publicados en Nature despertaron interés por la posibilidad de combinar la estimulación eléctrica con tratamientos dirigidos a los mecanismos biológicos que provocan la pérdida de cabello. El equipo considera que esta tecnología podría convertirse en una alternativa para combatir la alopecia androgenética, una de las formas más comunes de calvicie.

El peine Detangle. Foto: Nature Communications

El peine Detangle. Foto: Nature Communications

¿Cómo funciona el peine eléctrico que estimula el crecimiento del cabello?

El sistema tiene una estructura similar a la de un peine convencional, pero incorpora dientes electrónicos con electrodos de diferentes longitudes y módulos para transportar sustancias terapéuticas. Esta disposición permite generar campos eléctricos pulsados que penetran hasta nueve veces más profundamente en las regiones de los folículos pilosos que los métodos de aplicación externa tradicionales, según explicaron sus creadores.

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La diferencia de altura entre los electrodos también fortalece la estimulación: los investigadores calcularon que su campo eléctrico alcanza una intensidad 2,63 veces superior a la de un diseño con todos los dientes alineados. Estos impulsos activan los folículos, mientras que los electrodos más cortos facilitan la entrada de tratamientos en la piel mediante un proceso llamado electroporación. Este mecanismo aumenta temporalmente la permeabilidad de las membranas celulares.

Para reforzar el efecto, el equipo incorporó dos terapias genéticas experimentales. La primera, VEGFA plasmid, favorece el desarrollo de vasos sanguíneos alrededor de los folículos. La segunda, SRD5A2 siRNA, bloquea un mecanismo hormonal relacionado con la reducción de su tamaño.

El peine logró recuperar hasta el 97,85% del pelo en ratones

Los científicos evaluaron el dispositivo durante 28 días en ratones machos con pérdida de pelo inducida por testosterona. Los animales sin tratamiento apenas recuperaron el 1% del cabello en la zona examinada. En cambio, aquellos que recibieron únicamente estimulación eléctrica alcanzaron aproximadamente el 40% de recuperación.

Los resultados mejoraron con las terapias complementarias: la combinación con SRD5A2 siRNA consiguió cerca del 85%, mientras que VEGFA plasmid elevó la recuperación hasta el 90%. El mayor porcentaje correspondió al sistema completo, que integró los impulsos eléctricos y ambas sustancias experimentales: los animales recuperaron el 97,85% del pelo. Como referencia, los grupos tratados con finasterida y minoxidil alcanzaron alrededor del 50% y el 70%, respectivamente.

"Este enfoque acelera el crecimiento del cabello hasta casi el 100 % en un mes en el modelo de ratón con alopecia androgenética, y supera los resultados que pueden conseguirse con los medicamentos orales o de aplicación externa convencionales", escribieron los investigadores.

Sin embargo, los resultados todavía corresponden a pruebas en animales. Se necesitan nuevas investigaciones para determinar si el procedimiento ofrece los mismos beneficios y resulta seguro en personas.

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