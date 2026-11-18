Golpe para Netanyahu: Matan Kahana, aliado del opositor Gadi Eisenkot, es elegido presidente del parlamento israelí La elección de Kahana, respaldada por 19 diputados de Raam y La Lista Conjunta, supone un revés para el bloque oficialista y se produce mientras Gadi Eisenkot negocia la formación de un nuevo gobierno tras las elecciones del 27 de octubre.

La oposición israelí consiguió hacerse con la presidencia de la Knéset en una votación marcada por los enfrentamientos con el bloque de Benjamin Netanyahu y el respaldo decisivo de las formaciones árabes. Matan Kahana se impuso a Ofir Katz, candidato oficialista, gracias a los votos de 19 diputados de Raam y La Lista Conjunta, un resultado que provocó una dura reacción del primer ministro saliente.

“Esta noche se ha nombrado de forma unilateral a un presidente de la Knéset con los votos de partidarios del terrorismo. Es un punto bajo en la historia de la Knesset”, denunció Netanyahu en un comunicado difundido en sus redes sociales después de la votación. El dirigente también calificó la elección como una “desgracia eterna”.

Video destacado 🔴 PAPA LEÓN XIV DIA 2 PERÚ EN VIVO: ENCUENTRO CON JÓVENES EN EL ESTADIO NACIONAL #LR

La sesión parlamentaria se prolongó durante seis horas y estuvo marcada por las maniobras de obstrucción del Likud, según informó el diario Times of Israel.

Los diputados del partido de Netanyahu interrumpieron repetidamente el desarrollo de la votación y acusaron al bloque opositor de apoyarse en “partidarios del terrorismo” para controlar la asamblea. Los abucheos de los aliados del primer ministro saliente se dirigieron también contra los diputados árabes cuando respaldaron a Kahana.

Netanyahu cada vez más lejos del poder

El resultado representa un avance para el bloque encabezado por Eisenkot, que busca desmantelar cuanto antes el legado legislativo de Netanyahu, especialmente la reforma judicial que sus detractores consideran antidemocrática.

La disputa por la presidencia del Parlamento se produce en medio de las negociaciones para formar gobierno, después de que las elecciones legislativas del 27 de octubre no otorgaran una victoria clara a ninguno de los dos bloques.

El presidente Isaac Herzog encargó a Eisenkot la formación del nuevo Ejecutivo. El dirigente intenta reunir los apoyos necesarios en unas conversaciones en las que también participan Naftali Bennett y Avigdor Lieberman.

Durante su discurso, Kahana defendió una Knéset alejada del “extremismo, el odio y la división” y elogió al líder de su formación, al que describió como un hombre de “integridad absoluta que se centra únicamente en el bien de la nación”. “Eisenkot es el líder capaz de formar un gobierno que nos una”, afirmó.

La votación también reavivó las acusaciones contra los partidos árabes. El primer ministro saliente los señala casi a diario por un supuesto fraude electoral masivo, que atribuye a la compra de votos con dinero procedente de Catar. Sin embargo, medios israelíes informaron que la investigación se inició a partir de información proporcionada por colaboradores del propio Netanyahu.

La comisión electoral indicó que “en este momento no hay pruebas de que se hayan pagado sobornos a los votantes a una escala capaz de influir en el resultado de los comicios”.