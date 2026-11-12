Foro APEC 2026: estas serán las actividades de Keiko Fujimori durante su viaje a China y Japón

La presidenta Keiko Fujimori viajará al extranjero del 15 al 21 de noviembre. Se espera que la mandataria llegue a China para participar en el Foro APEC, que se realizará en la ciudad de Shenzhen. Además, Fujimori visitará Japón. En ambos países, la presidenta tendrá reuniones y participará en eventos internacionales.

De acuerdo con la moción aprobada por el Senado para autorizar su salida del país, Keiko Fujimori iniciará sus actividades en China el 17 de noviembre. Se prevé que la mandataria se reúna con líderes de Vietnam, Filipinas, Singapur, Hong Kong y China, entre otras economías, desde ese día hasta el 19 de noviembre.

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El 18 de noviembre, Fujimori participará en un seminario de inversiones con unos diez ejecutivos de la Coalición de Negocios EE.UU.-APEC, dedicada a los sectores de minerales críticos y energía. Asimismo, visitará empresas tecnológicas en Shenzhen, si la agenda lo permite. Por la noche, asistirá a una cena de bienvenida en el Shenzhen International Communication Center (ICSZ) y continuará con reuniones bilaterales con líderes de otras economías participantes.

El 19 de noviembre, último día del foro APEC, se prevé que la mandataria firme la Declaración de Shenzhen, relacionada con la agenda de APEC, y las hojas de ruta sobre economía digital e IA, conectividad y digitalización comercial. Antes de partir a Tokio, tendrá una serie de reuniones finales con otros jefes de Estado presentes.

Actividades en Japón

Tras finalizar su paso por China, Keiko Fujimori tomará un vuelo de Shenzhen a Tokio. En las primeras horas de la tarde del 20 de noviembre, la presidenta se reunirá con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, en el Kantei, sede oficial del Gobierno de Japón.

De acuerdo con el documento, la reunión abordaría temas como el décimo aniversario de la Asociación Estratégica entre Japón y Perú, una hoja de ruta entre ambas naciones para el periodo 2024-2033, minerales críticos, El Niño y cooperación.

Asimismo, se señala que Fujimori suscribirá, en representación del Perú, acuerdos con la nación asiática. Tras ello, la mandataria cerrará su jornada reuniéndose con empresarios japoneses y otras autoridades locales.