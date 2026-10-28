Este país de América Latina importó ciervos desde España para fomentar la caza: más de un siglo después, generan preocupación por su impacto ambiental

A comienzos del siglo XX, Argentina introdujo ciervos europeos con fines decorativos y cinegéticos, pero más de 120 años después, su adaptación despierta inquietudes ambientales. | Foto: Animalia

A comienzos del siglo XX, Argentina introdujo ciervos europeos con fines decorativos y cinegéticos, pero más de 120 años después, su adaptación despierta inquietudes ambientales. | Foto: Animalia

A comienzos del siglo XX, un país de América Latina introdujo ciervos europeos para decorar grandes estancias y fomentar la caza deportiva. En 1905, Ernesto Tornquist llevó ejemplares desde España y Polonia con el objetivo de incorporar fauna exótica a sus terrenos.

Más de 120 años después, el ciervo dama vive en libertad en distintas regiones del país. Aunque su llegada respondió a fines ornamentales y cinegéticos, su adaptación a los ecosistemas locales plantea interrogantes sobre los posibles efectos de esta especie exótica en la vegetación y la fauna nativa.

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¿Cómo llegaron los ciervos europeos a este país de América Latina?

La introducción del ciervo dama en Argentina se produjo en una época en la que las familias propietarias de grandes estancias buscaban reproducir las costumbres de las élites europeas. Sus manchas blancas y sus grandes astas aplanadas lo convertían en un animal atractivo para decorar parques privados y como trofeo para los cazadores.

Con el paso de las décadas, algunos ejemplares escaparon de los establecimientos o fueron liberados, hasta formar poblaciones capaces de reproducirse sin intervención humana. Su alimentación variada y su capacidad para habitar pastizales, bosques abiertos, serranías y plantaciones forestales facilitaron su adaptación al territorio.

¿Por qué la presencia de estos ciervos genera preocupación ambiental?

Según el medio argentino Canal26, actualmente existen registros de ciervos dama en las provincias de Buenos Aires, Neuquén y Río Negro. Sin embargo, la falta de relevamientos continuos impide conocer con precisión cuántos ejemplares viven en libertad y cuál es el alcance real de su expansión.

Aunque una especie exótica no es necesariamente invasora, los grandes herbívoros pueden consumir brotes y árboles jóvenes, dificultar la regeneración de la vegetación y competir por alimento con animales nativos. Por ello, el seguimiento científico de estas poblaciones es importante para evaluar sus efectos y determinar si se necesitan medidas de manejo ambiental.