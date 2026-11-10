El presidente de Israel, Isaac Herzog, insta a hacer "todo lo posible" para evitar unas nuevas elecciones En medio de las negociaciones, el líder opositor Gadi Eisenkot enfrenta desafíos para reunir apoyos, con opciones que incluyen un gobierno minoritario o de unidad, aunque las tensiones persisten.

erzog destacó que el pueblo desea seguridad y tranquilidad, instando a los miembros del Parlamento a transformar sus diferencias. Foto: AFP.

erzog destacó que el pueblo desea seguridad y tranquilidad, instando a los miembros del Parlamento a transformar sus diferencias. Foto: AFP.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, instó a los integrantes de la recién elegida Knéset a completar la legislatura y evitar una nueva convocatoria electoral. En la sesión inaugural del Parlamento, el mandatario llamó a las distintas fuerzas políticas a superar sus diferencias mediante el diálogo y la cooperación, en un contexto de negociaciones marcadas por la fragmentación y las tensiones.

“El pueblo que les eligió anhela rutina, seguridad y tranquilidad. (…) Anhela verles transformar esas fortalezas en cooperación”, afirmó Herzog. A continuación, insistió en la necesidad de garantizar la continuidad institucional: “Esta Knéset debe completar su mandato; tiene muchas tareas por delante. (…) Deben hacer todo lo posible para evitar una segunda convocatoria electoral”.

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La acción presidencial coincidió con el complejo proceso que afrontaba Gadi Eisenkot, líder del bloque opositor, después de recibir el domingo el encargo de formar Gobierno. El exjefe del Estado Mayor disponía de 28 días para reunir los apoyos necesarios, con la posibilidad de solicitar una prórroga de dos semanas si Herzog consideraba que sus gestiones avanzaban en la dirección adecuada.

Cabe indicar que el principal obstáculo es aritmético, pero también político. El bloque del cambio consiguió 48 escaños, frente a los 53 del sector encabezado por Benjamin Netanyahu. Ninguno alcanzaba por sí solo los 61 diputados necesarios para obtener la mayoría en una Knéset de 120 miembros. Eisenkot debía ampliar su respaldo sin provocar una fractura entre las fuerzas que lo habían llevado hasta el mandato presidencial.

La opción de un Gobierno minoritario

Una de las alternativas consistía en constituir un Ejecutivo minoritario con el respaldo externo de las formaciones árabes. Eisenkot había defendido la creación de un gobierno de emergencia nacional para sustituir cuanto antes al gabinete de Netanyahu, al que consideraba una amenaza para Israel.

Las dos principales formaciones árabes, la Lista Unificada y Raam, habían ofrecido respaldar su iniciativa con sus 19 diputados, aunque sin integrarse formalmente en el Ejecutivo.

El problema residía en la resistencia de algunos integrantes de la oposición a depender de los partidos árabes. El nacionalista Avigdor Liberman amenazaba con abandonar la coalición si esta fórmula prosperaba. Argumentaba que ese respaldo limitaría la capacidad de actuación del Gobierno ante eventuales operaciones militares en Gaza o Líbano.

La posición de Liberman coincidía en ese punto con los argumentos de Netanyahu, quien cuestionó la lealtad de las formaciones árabes israelíes y las calificaba de “partidarios del terrorismo” que pretendían “islamizar Israel”.

El acercamiento a los ultraortodoxos

La resistencia a una alianza con las formaciones árabes había abierto otra vía: negociar con los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá (JUT), que durante años habían sido aliados de Netanyahu y adversarios políticos del propio Liberman.

La posibilidad implicaba una contradicción con una de las principales promesas electorales del dirigente nacionalista, que había defendido extender el servicio militar obligatorio a todos los ciudadanos, incluidos los estudiantes religiosos. Tanto Shas como JUT se oponían a esa medida.

Sin embargo, Liberman se había mostrado dispuesto a introducir concesiones en esa materia, lo que dejó abierta la puerta a conversaciones con ambas formaciones. Sus 13 escaños podían acercar a Eisenkot a los 61 necesarios para gobernar, aunque las negociaciones se perfilaban difíciles por las diferencias acumuladas y los vínculos de esos partidos con el anterior Ejecutivo.

La unidad nacional, una salida incierta

La tercera alternativa pasaba por un Gobierno de unidad nacional, una fórmula que los analistas mencionaban con frecuencia, aunque las divisiones políticas y sociales hacían difícil concretarla. Según distintos medios, Herzog impulsa esta posibilidad.

Netanyahu defendió el domingo la formación de un Ejecutivo de unidad bajo su liderazgo y sin la participación de los partidos árabes. Eisenkot, por su parte, manifestó su disposición a incorporar a integrantes del Likud y del Partido Sionista Religioso, liderado por el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, siempre que su voluntad de cooperación fuera “sincera” y él encabezara el Gobierno.