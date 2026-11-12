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Israel bombardea un hospital en Gaza y mata a al menos 6 personas: el ataque más mortífero desde las elecciones legislativas

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la ofensiva, señalando que tenía como objetivo a un miembro de Hamás. Sin embargo, no se encontró su nombre entre las víctimas reportadas.

Un bombardeo israelí en el hospital Naser, ubicado en Jan Yunis, dejó seis muertos y más de 30 heridos en Gaza, según fuentes médicas.
Un bombardeo israelí en el hospital Naser, ubicado en Jan Yunis, dejó seis muertos y más de 30 heridos en Gaza, según fuentes médicas. | Foto: AFP
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Un bombardeo de Israel contra el hospital Naser, situado en la localidad sureña de Jan Yunis, provocó al menos seis fallecidos y treinta heridos en la Franja de Gaza durante la madrugada de este jueves 12 de noviembre. Fuentes médicas confirmaron las víctimas de una ofensiva que AFP catalogó como el ataque individual más letal desde los comicios legislativos israelíes celebrados a finales de octubre.

El saldo total de la jornada alcanzó las once víctimas mortales tras diversas incursiones militares en el enclave palestino. Los centros asistenciales reportaron dos decesos cerca del complejo sanitario Al Shifa, dos más en Deir al Balah y otro en Yabalia. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Israel desmintieron cualquier agresión junto a dicho centro médico y afirmaron que su maniobra en ese sector buscaba neutralizar a un supuesto miembro de Hamás.

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Israel reconoce ataque al hospital Naser

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y el servicio de inteligencia Shin Bet confirmaron el bombardeo contra el complejo sanitario Naser. Mediante un comunicado difundido por la agencia EFE, ambas instituciones aseguraron que la operación militar buscaba neutralizar a Muhamad Abu Ismail, señalado como jefe de la Brigada de Jan Yunis, junto a otros integrantes del brazo armado de Hamás que presuntamente operaban dentro del recinto médico.

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Pese a la ofensiva, el nombre de Abu Ismail no figura entre los fallecidos registrados por la morgue del establecimiento asistencial. Aunque el mando castrense acusó sin pruebas al movimiento palestino de ocultar armamento y centros de control en el lugar, sostuvo que empleó "municiones de precisión y vigilancia aérea" para minimizar el impacto sobre la población civil.

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Bombardeo israelí inhabilita el área quirúrgica del Hospital Naser sin previo aviso

Médicos gazatíes y británicos denunciaron a EFE que el complejo sanitario recibió dos proyectiles sin alerta ni orden de evacuación, pese a albergar cerca de 800 internados. El impacto en el edificio Al Yasin inhabilitó el bloque de quirófanos y averió redes de oxígeno, suministro hídrico, ascensores y alcantarillado, aunque uno de los artefactos quedó sin detonar.

Ahmed Al Farra, director del centro asistencial que atiende a casi un millón de habitantes, lamentó la precariedad tras el ataque y sentenció: "Nadie está a salvo aquí". Ante la llegada del invierno, el directivo alertó sobre el riesgo extremo para los desplazados alojados en carpas: "Tememos la hipotermia, las inundaciones y la propagación de enfermedades".

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