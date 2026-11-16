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Gadi Eisenkot insta a investigar posible "injerencia" electoral y advierte que Netanyahu no puede seguir en el Gobierno

Gadi Eisenkot, líder de Yashar!, sostiene que Netanyahu no debe continuar al frente del Gobierno y anunció que impulsará una comisión para investigar la participación de la oficina del primer ministro en los hechos.

El partido opositor exige respuestas sobre acusaciones de fraude. Foto: AFP.
El partido opositor exige respuestas sobre acusaciones de fraude. Foto: AFP.
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La oposición israelí exige investigar una presunta operación para interferir en el proceso electoral que habría involucrado a funcionarios de la oficina de Benjamín Netanyahu y a miembros de la Policía. El partido Yashar!, liderado por Gadi Eisenkot, solicitó a la fiscal general, Gali Baharav-Miara, abrir una investigación penal para determinar si se utilizaron recursos del Estado con fines políticos durante las elecciones del 27 de octubre.

La petición, firmada por Yoram Cohen, diputado de Yashar! y antiguo jefe del Shin Bet, apunta a una posible manipulación de las acusaciones de fraude contra el partido islamista árabe Raam. Según una investigación difundida por el Canal 12 israelí, el jefe de gabinete de Netanyahu habría trasladado a la Policía información proporcionada por un antiguo empleado de la oficina del primer ministro, que derivó en la detención de tres integrantes de esa formación durante la jornada electoral.

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Los tres fueron posteriormente puestos en libertad y la Policía consideró que las sospechas carecían de fundamento. Las revelaciones sobre el origen de las acusaciones motivaron al comisionado general del cuerpo, Dani Levy, a ordenar una investigación sobre la actuación policial.

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Yashar! reclama esclarecer quién proporcionó la información, cómo llegó a los responsables policiales y quién autorizó las operaciones. También pide determinar si las detenciones, los registros y las comunicaciones públicas respondieron a criterios profesionales o estuvieron condicionados por intereses políticos.

La solicitud menciona posibles delitos de fraude y abuso de confianza, abuso de poder, detención ilegal y obstrucción a la justicia. “La sospecha de que las competencias de aplicación de la ley del Estado se utilizaron para promover intereses políticos en pleno día de las elecciones exige un esclarecimiento exhaustivo, autónomo e independiente, tanto para que se haga justicia si se cometieron delitos como para disipar las sospechas si resultan infundadas”, señala la carta.

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“Bajo ninguna circunstancia puede Netanyahu permanecer”

La controversia también complicó las negociaciones políticas para formar un nuevo Gobierno. Representantes del Likud, partido de Netanyahu, se reunieron con delegaciones de Yashar! y Beyajad para explorar la posibilidad de constituir un Ejecutivo de unidad. Sin embargo, Eisenkot descartó un acuerdo que permita al actual primer ministro continuar en el cargo.

“Bajo ninguna circunstancia puede Netanyahu permanecer al frente del Gobierno ni siquiera un minuto más. Bajo ninguna circunstancia debe Israel verse arrastrado a otras elecciones con él como primer ministro”, declaró el dirigente opositor.

Eisenkot, antiguo jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, argumentó que la permanencia de Netanyahu compromete las garantías necesarias para celebrar nuevos comicios legítimos. “Esta es la consideración primordial que me guía en todas las negociaciones de coalición que estoy llevando a cabo en este momento”, sostuvo.

Además de exigir una investigación inmediata, Eisenkot anunció que impulsará una comisión investigadora para determinar si la oficina del primer ministro participó en los acontecimientos y revisar la actuación de los organismos de seguridad antes y durante las elecciones.

En sus declaraciones también relacionó el nuevo episodio con el denominado caso Qatargate, que involucra acusaciones sobre presuntos vínculos de personas cercanas a Netanyahu con Qatar.

La oficina del primer ministro rechazó las acusaciones difundidas por el Canal 12 y defendió la actuación de Eido Nordan, funcionario señalado en los antecedentes del supuesto fraude electoral. Desde el Ejecutivo afirmaron que Nordan, quien habría recibido la información sobre las presuntas irregularidades, “cumplió su deber”.

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