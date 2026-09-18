Tiroteo en una escuela de Filipinas deja 3 muertos y 6 heridos: atacante de 14 años entre los fallecidos

El ataque se suma a otros tiroteos recientes en centros educativos de Filipinas, entre ellos uno ocurrido en junio en Tacloban

El ataque se suma a otros tiroteos recientes en centros educativos de Filipinas, entre ellos uno ocurrido en junio en Tacloban AFP

Un tiroteo en la Escuela Secundaria Nacional de Banga, en la provincia de Cotabato del Sur, Filipinas, dejó tres muertos y seis heridos. Entre los fallecidos figura el presunto atacante, un alumno de noveno grado de 14 años, quien se quitó la vida después de disparar contra sus compañeros.

Las primeras pesquisas apuntan a que el estudiante había advertido con anticipación sobre sus intenciones. El gobernador de Cotabato del Sur, Reynaldo Tamayo Jr., explicó que, desde mediados de agosto, el adolescente enviaba mensajes casi a diario a un amigo para anunciar que al día siguiente dispararía en la escuela.

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El alcalde de Banga, Albert Palencia, señaló además que el menor habría advertido a dos compañeros poco antes del ataque. Según su relato, les dijo después del almuerzo que debían regresar a casa porque tenía algo que hacer y que podían resultar afectados. Los menores, sin embargo, pensaron que se trataba de una broma.

Tamayo también afirmó que, de acuerdo con uno de los adolescentes, el atacante participaba en una plataforma denominada True Crime Community, que las autoridades investigan por su posible relación con contenidos sobre crímenes reales.

Investigan acceso del estudiante al arma de fuego

La procedencia del arma utilizada forma parte de las primeras diligencias. Palencia indicó que el estudiante tomó una pistola de nueve milímetros que estaba en una caja fuerte de su domicilio. El secretario del Interior, Jonvic Remulla, también indicó que le pertenecía al padre del adolescente.

Tamayo afirmó que el menor habría recibido instrucción para disparar. Ante este hecho, el gobernador pidió a los padres mayor responsabilidad.

El Departamento de Educación informó que coordina con autoridades locales y fuerzas del orden con el fin de esclarecer las circunstancias del suceso. La institución aseveró que su prioridad es la seguridad de alumnos, profesores y trabajadores, y anunció apoyo psicológico para las personas afectadas. La Cruz Roja Filipina también reportó el traslado de heridos a hospitales de la zona.

Filipinas enfrenta nuevos ataques en centros educativos

El caso ocurre después de otros episodios similares registrados en Filipinas durante los últimos meses. El 22 de junio, un tiroteo en la Escuela Secundaria Nacional de San José, en Tacloban, dejó tres estudiantes muertos y varios heridos.

El 18 de agosto, otro ataque ocurrió en una escuela secundaria de la Universidad Ateneo de Zamboanga, en Mindanao. Un estudiante armado mató a un compañero antes de suicidarse.

Tras estos hechos, Filipinas realizó simulacros de respuesta ante tiradores activos en distintos centros educativos. El gobernador Tamayo señaló que los padres del sospechoso de Banga participaron en esos ejercicios.

Las autoridades suspendieron las clases en Banga y otros municipios vecinos. El Departamento de Educación pidió además no compartir información sin verificar ni difundir videos del ataque, por respeto a las víctimas y sus familias.