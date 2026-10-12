A los 77 años, Richard Gere eligió un pueblo de España para construir la casa de sus sueños, cerca del mar y rodeado de naturaleza

Richard Gere planea construir una vivienda en Oleiros, Galicia, un municipio costero apreciado por sus playas y tranquilidad. | Foto: IMDB

Richard Gere planea construir una vivienda en Oleiros, Galicia, un municipio costero apreciado por sus playas y tranquilidad. | Foto: IMDB

En España Richard Gere tiene planes de construir una vivienda en Oleiros, un municipio costero de Galicia que destaca por sus playas, acantilados y tranquilidad. La pareja busca contar con un refugio privado al que regresar durante sus visitas a esta región.

La elección no es casual. La esposa del actor, Alejandra Silva, nació en A Coruña y mantiene fuertes vínculos familiares con la zona. Según informó el diario español El Español, ambos quieren profundizar esa conexión con una casa en un terreno próximo al mar, lejos del ritmo de las grandes ciudades.

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¿Cuál es el pueblo de Galicia que conquistó a Richard Gere?

Oleiros se encuentra cerca de A Coruña y tiene alrededor de 37.500 habitantes. Sus paisajes naturales, playas y zonas residenciales exclusivas lo han convertido en un lugar atractivo para quienes buscan privacidad sin alejarse demasiado de los centros urbanos.

El municipio también destaca por su nivel económico y por albergar a empresarios y personalidades conocidas. Entre sus vecinos más ilustres figuran Sandra Ortega, hija de Amancio Ortega y segunda mayor accionista de Inditex, y Pablo Isla, expresidente de la compañía propietaria de Zara y otras marcas de moda.

La conexión familiar de Richard Gere y Alejandra Silva con España

Gere y Silva se casaron en 2018 y tienen dos hijos en común, Alexander y James, además de hijos de relaciones anteriores. Aunque la familia se instaló en Madrid en noviembre de 2024 y regresó a Estados Unidosen 2025, sus planes en Galicia reflejan que mantienen una conexión especial con España.

Por ahora, la información disponible apunta a la intención de construir una vivienda cerca del mar, no a la compra confirmada de una mansión ni a una obra terminada.