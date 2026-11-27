La expectativa mínima que un ciudadano puede tener de su gobierno es que este funcione. Por supuesto, no que resuelva todo de golpe, sino que, por ejemplo, cuando llegue la lluvia, las bombas estén operativas. De la misma forma, cuando el crimen actúe, la respuesta del Estado llegue a tiempo y que cuando un barrio sea atacado, haya alguien capaz de disuadirlo.

Esa condición básica define lo que significa gobernar con eficiencia y es, precisamente, lo que cuatro campañas presidenciales de Keiko Fujimori prometieron como eje de su propuesta, alimentando incluso la crisis política que derivó en nueve presidentes en una década.

Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, ofreció el diagnóstico más preciso de los problemas que impiden el desarrollo y un mayor crecimiento económico: la gestión pública en el Perú no es mala, es pésima “en promedio”. En efecto, no lo dijo un opositor sino la autoridad monetaria del país y responsable de la estabilidad macroeconómica del país.

Los hechos de ayer viernes, para desgracia de los pobres peruanos, confirman ese veredicto. En Piura, una lluvia torrencial inundó la ciudad mientras las motobombas permanecían inactivas por horas.

La demora de las autoridades en llegar al lugar es la principal protesta ciudadana. Paralelamente, las camas de UCI en los hospitales de la misma región han llegado ya al límite de su capacidad.

El gobierno respondió, una vez más, con declaraciones de impotencia y con el anuncio sin opción moral de la cancelación de su cuarto viaje fuera del país.

Entre tanto, en Trujillo, dos individuos irrumpieron en una reunión familiar y atacaron a quemarropa. Como resultado de ello, tres personas fallecieron. En Lima, por su parte, encapuchados armados interceptaron un vehículo en la Costa Verde y abrieron fuego en plena vía pública a las seis de la mañana. La policía llegó después de los hechos, a pesar del estado de emergencia.

Vale decir que la responsabilidad no es exclusiva de la presidenta. Existe una responsabilidad directa de los gobiernos regionales y locales que han permitido este nivel de inacción. Las precipitaciones en el norte seguirán durante las próximas semanas, según el propio Senamhi. Independientemente de los episodios de esta jornada, la demanda ciudadana es que el gobierno presente un plan concreto de mitigación, con plazos y responsables, antes de que las lluvias arrecien mucho más.