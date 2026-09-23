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Rusia ataca Kiev con drones bombarderos y deja al menos dos muertos tras la reunión entre Trump y Zelenski

El presidente ucraniano declaró que está dispuesto a aceptar una tregua energética con Moscú y pidió un mayor suministro de misiles estadounidenses para reforzar la defensa aérea del país.

El humo elevándose sobre edificios residenciales tras un ataque aéreo en Kiev. Foto: Eugene Kotengo/AFP
El humo elevándose sobre edificios residenciales tras un ataque aéreo en Kiev. Foto: Eugene Kotengo/AFP
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Rusia desplegó este miércoles una nueva oleada de drones contra Kiev, en un ataque que golpeó la infraestructura ferroviaria, almacenes y estaciones de servicio y dejó al menos dos muertos y más de 30 heridos. La ofensiva se produjo pocas horas después de la reunión que mantuvieron Volodímir Zelenski y Donald Trump, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York.

La incursión se prolongó desde la mañana hasta primeras horas de la tarde y provocó varias explosiones y columnas de humo sobre distintos sectores de la capital. Las autoridades ucranianas señalaron que la mayoría de los drones eran propulsados por motores a reacción, un tipo de arma que vuela a más velocidad y altura y que resulta más difícil de interceptar.

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Golpe a la infraestructura en distintos puntos de Kiev

Uno de los principales objetivos estuvo en los alrededores de la estación central de trenes. El operador ferroviario estatal confirmó que las instalaciones fueron alcanzadas y que uno de sus trabajadores resultó herido.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, informó que un dron impactó un edificio no residencial de nueve pisos, además de un centro empresarial y varios almacenes. También fueron atacadas dos estaciones de servicio de combustible. Una de ellas pertenecía a la petrolera ucraniana Ukrnafta, que señaló que se trataba de la sexta instalación de la compañía afectada por ataques en las últimas semanas.

“Rusia sigue convirtiendo la infraestructura civil y crítica en objetivos: instalaciones farmacéuticas, gasolineras, ferrocarriles, las comunicaciones y centros comerciales”, denunció Zelenski en X, sobre la importancia de estas instalaciones para el funcionamiento del país.

El despliegue en la capital coincidió con otra ofensiva rusa en el este. En la región de Donetsk, un bombardeo aéreo contra una localidad situada cerca del frente causó al menos cuatro muertos.

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Zelenski y Trump no alcanzaron acuerdos sobre una tregua

El ataque ocurrió un día después del encuentro entre Zelenski y Trump, celebrado al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ambos abordaron la posibilidad de establecer un alto el fuego bilateral frente a las instalaciones relacionadas con la energía.

El mandatario ucraniano declaró después de la reunión que no se alcanzó consenso, aunque aseguró que su país estaba dispuesto a aceptar “cualquier formato” de una tregua energética con Moscú, siempre que Rusia detuviera su despliegue contra la infraestructura. También pidió un mayor suministro de misiles Patriot estadounidenses para reforzar la defensa aérea del país ante el posible aumento de la ofensiva durante el invierno.

Mykola Nechypurenko, un trabajador del sector energético de 55 años, expresó a Reuters su escepticismo sobre la posibilidad de alcanzar un pacto. “No creo que vayan a ponerse de acuerdo en nada. Mientras la guerra continúe, la infraestructura seguirá estando bajo amenaza”, dijo. “No creo que funcione. No hasta que termine la guerra”.

Mientras tanto, el Kremlin afirmó este miércoles que todavía no existen las condiciones necesarias para avanzar hacia nuevas negociaciones de paz con Ucrania. El portavoz Dmitri Peskov señaló que Moscú mantiene su disposición a dialogar, pero que por ahora no hay condiciones para pasar a una vía de negociación.

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