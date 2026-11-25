Manifestaciones del 25-N contra la violencia de género: España y América Latina se sumaron a la jornada mundial En España, las protestas se registraron en ciudades como Madrid y Barcelona, mientras que en América Latina, colectivos en Chile y Argentina levantaron la voz contra el feminicidio y la violencia de género.

Decenas de miles de personas salieron este miércoles a las calles de España y varios países de América Latina para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en una jornada marcada por las reivindicaciones feministas, los casos recientes de feminicidio y las críticas a las políticas públicas de protección.

En España, las manifestaciones más multitudinarias se celebraron en Madrid, Valencia, Barcelona y Sevilla. La movilización coincidió con la campaña electoral, en la que apenas se abordó la violencia contra las mujeres. Desde su inicio, el pasado 13 de noviembre, tres mujeres fueron asesinadas, incluida Verónica, de 32 años, este miércoles en Bulla, Murcia, quien tenía dos hijas de 10 y 15 años.

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Este caso se suma a las 1.386 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas desde 2003, así como a las 112 víctimas de feminicidios fuera de ese ámbito contabilizadas desde 2022.

En un acto institucional previo a las protestas, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, defendió la necesidad de posicionarse junto a quienes sufren el terrorismo en privado de la violencia machista. "No cabe la equidistancia entre víctima y verdugo", afirmó.

América Latina se suma a las movilizaciones

En Chile, más de 40 colectivos feministas convocaron movilizaciones en al menos 12 regiones del país. En Santiago, la marcha estaba prevista para las 18.30, desde las inmediaciones del metro Baquedano hasta Los Héroes, bajo el lema “Contra la ultraderecha y su crueldad: organización feminista y solidaridad”.

Las organizaciones denunciaron la liberación de condenados por delitos sexuales contra menores, los recortes de programas sociales y el encarecimiento de la vida, que consideran especialmente perjudicial para las mujeres. También cuestionaron proyectos relacionados con las supuestas denuncias falsas, al considerar que trasladan responsabilidades a las víctimas.

Según el registro de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, durante 2026 se contabilizaron 41 asesinatos de mujeres por violencia femicida y dos suicidios femicidas. El Servicio Nacional de la Mujer, por su parte, registra 33 feminicidios consumados y 227 frustrados en lo que va del año.

En Argentina, cientos de personas se congregaron frente al Palacio de Tribunales de Buenos Aires para marchar hacia el Congreso, con una bandera que proclamaba: “La violencia y el ajuste no se aguanta más”. Entre las manifestantes se encontraban familiares de víctimas de feminicidio.

El mes también estuvo marcado por casos de violencia de género en el territorio argentino. A comienzos de noviembre, trabajadoras sexuales convocaron un paro tras una serie de asesinatos de mujeres que habían contratado sus servicios. Además, el hallazgo del cuerpo de la docente rural Nancy Godoy, desaparecida durante más de 20 días en Corrientes, conmocionó al país.

El observatorio Ahora Que Sí Nos Ven contabilizó entre el 1 de enero y el 20 de noviembre 222 feminicidios directos, 32 vinculados, nueve travesticidios o transfemicidios y 10 instigaciones al suicidio. Según sus registros, el país tiene una víctima letal cada 29 horas.

Medidas institucionales y cifras de violencia

En México, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó 12 compromisos de los Hombres por la Transformación para promover la igualdad sustantiva y una vida libre de violencia. La iniciativa, que se difundirá especialmente entre estudiantes de bachillerato, busca impulsar un cambio cultural desde la educación y la concientización.

La mandataria señaló que la atención a las causas y la erradicación del machismo mediante la educación deben acompañarse de una política de cero impunidad frente al abuso sexual, las distintas formas de violencia y los feminicidios. También anunció que desde el 26 de noviembre se presentarán iniciativas sobre justicia familiar y protección de las mujeres, y que en 2027 se crearán 500 Centros LIBRE adicionales.

Afirmó que 27 millones de mujeres reciben apoyo y orientación a través de programas como los de Bienestar, los Centros LIBRE, la Línea de las Mujeres, Vivienda para el Bienestar y la red de Tejedoras de la Patria.

En Ecuador, las organizaciones sociales reclamaron a la Fiscalía diligencia en las investigaciones de muertes violentas de mujeres para que sean investigadas como femicidios. La fundación Aldea señaló que la violencia machista mata a una mujer cada 19 horas y que entre las víctimas hay 32 niñas o adolescentes.

Por su parte, en Bogotá, los feminicidios y las denuncias por violencia intrafamiliar también reflejan la persistencia del problema. Entre enero y octubre se registraron 18 feminicidios, tres más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que las denuncias por violencia intrafamiliar con mujeres víctimas aumentaron un 16% durante los primeros nueve meses de 2026, hasta alcanzar 30.719 reportes.

Los datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género de Bogotá muestran que las denuncias pasaron de 26.561 en los primeros nueve meses de 2025 a 30.719 en el mismo periodo de 2026. Además, la Encuesta de Mujeres y Equidad de Género 2025 reveló que el 24% de las mujeres mayores de 18 años había experimentado al menos un tipo de violencia durante los dos años anteriores. El 68% de las mujeres y el 78 % de los hombres encuestados reconocieron al menos una creencia que contribuye a normalizar estas conductas.

En el marco del 25-N, la secretaria distrital de la Mujer, Laura Tami Leal, calificó la jornada como un espacio de “memoria, resistencia, valentía y esperanza” y reivindicó el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia en sus hogares, en el transporte público y en todos los espacios de la ciudad.

Bogotá anunció la puesta en marcha de la décima Ruta Integral de Atención a Mujeres Víctimas de Violencias, la inauguración de la Manzana del Cuidado número 28, en el Bronx, con 19 servicios gratuitos de 10 entidades distritales, y la ampliación de la estrategia Redes Seguras a 10 representaciones diplomáticas y consulares. También se graduaron 80 mujeres de programas de formación para prevenir las violencias digitales.