Suscríbete a LR Focus
Suscríbete a LR Focus
EN VIVO

EN VIVO: TERREMOTO DE MAGNITUD 7,7 SACUDE PANAMÁ

Mundo

Investigadores de Dinamarca crean el primer cemento vivo que genera electricidad y podría convertir los edificios en baterías de energía

Este innovador material utiliza la bacteria Shewanella oneidensis y un sistema microfluídico, reactivando bacterias para recuperar hasta el 80% de su capacidad energética.

Este material innovador incorpora bacterias para producir energía.
Este material innovador incorpora bacterias para producir energía. | Foto: Magnific
Por
google iconLa República en Google

Investigadores de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, desarrollaron un cemento vivo que podría transformar el futuro de la construcción al permitir que los edificios generen y almacenen electricidad. Este innovador material incorpora bacterias capaces de producir energía y abre nuevas posibilidades para aprovechar las estructuras arquitectónicas.

A diferencia del hormigón convencional, esta tecnología utiliza microorganismos vivos que pueden recuperar parte de su capacidad energética mediante un sistema especial de alimentación. Aunque todavía se encuentra en una fase experimental, el avance apunta a un futuro en el que muros, cimientos y puentes podrían funcionar como sistemas de almacenamiento de energía.

Video destacado

FASES DE LA LUNA: ¿QUÉ HACER EN CADA UNA PARA APROVECHAR SU ENERGÍA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Puedes ver

Este país de América Latina vence la guerra de la palta: ya domina en Europa y empieza a ganar terreno frente a México en EE. UU.

lr.pe

¿Cómo funciona el cemento vivo que genera electricidad gracias a las bacterias?

El material desarrollado por los científicos daneses incorpora la bacteria Shewanella oneidensis, conocida por su capacidad para transferir electrones y participar en procesos de generación de energía. Su integración en el hormigón permite crear una estructura capaz de almacenar y liberar electricidad, una función que va más allá de la resistencia y durabilidad habituales de los materiales de construcción.

Para mantener activas a las bacterias, los investigadores incorporaron un sistema microfluídico que suministra nutrientes, proteínas, vitaminas y sales. Este mecanismo también permite reactivar microorganismos que han perdido su actividad, lo que ayuda a recuperar hasta el 80 % de la capacidad energética original del material.

Puedes ver

Compra una parcela de más de 3.000 metros cuadrados en España e instala una casa móvil con ruedas, pero la Fiscalía pide 15 meses de prisión

lr.pe

Los bloques de cemento encendieron una lámpara LED

Una de las pruebas realizadas con este cemento vivo conectó seis bloques del material y consiguió producir electricidad suficiente para encender una lámpara LED. El resultado muestra el potencial de esta tecnología, aunque todavía se necesitan más investigaciones para determinar su rendimiento, durabilidad y viabilidad en construcciones de mayor escala.

El investigador principal, Qi Luo, destacó que el desarrollo va más allá de un experimento de laboratorio y podría abrir nuevas posibilidades para la industria de la construcción. A largo plazo, esta tecnología podría permitir que edificios, puentes y otras infraestructuras incorporen sistemas propios de almacenamiento energético, aunque su aplicación comercial todavía requiere avances y pruebas adicionales.

Notas relacionadas

Elige bien

Lo más visto

Notas recomendadas

Notas relacionadas

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

Flying Squirrel Parque de Inflables

Flying Squirrel: Full Day, 60 o 120 minutos según elijas en sus 3 locales

PRECIO

S/ 21.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postres + 1 Bebida ( Ice Tea ) en cualquiera de sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar
Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

Perulandia

Perulandia Full Day + Piscinas + S/. 35 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más.

PRECIO

S/ 42.90
Comprar

Lo último

Juegos

Mastergrama
Juego de palabras

Mastergrama

La Colmena
Juego de palabras

La Colmena

Flappy Bird
Arcade

Flappy Bird

Ajedrez
Estrategia

Ajedrez

Solitario
Cartas

Solitario

Sudoku
Lógica & Números

Sudoku

Recetas

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Sudado de pescado (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Prepara un riquísimo arroz con mariscos con esta sencilla receta (Video)

Carlincaturas

Carlincatura del viernes 9 de octubre de 2026

Por Carlin | 9 de Octubre 2026

Carlincatura del jueves 8 de octubre de 2026

Por Carlin | 8 de Octubre 2026

Carlincatura del miércoles 7 de octubre de 2026

Por Carlin | 7 de Octubre 2026

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Investigadores de Dinamarca crean el primer cemento vivo que genera electricidad y podría convertir los edificios en baterías de energía

El Niño golpeará por partida doble: lluvia extremas en la costa norte y déficit hídrico en el agro sur

Casi 2.000 años bajo tierra: arqueólogos encuentran el lugar donde un dios romano "impactó" con un rayo la Villa de Adriano

Mundo

Terremoto en Panamá EN VIVO: réplicas, zonas afectadas y últimas noticias de sismos según el IGP

Terremoto en Panamá EN VIVO: réplicas, zonas afectadas y últimas noticias de sismos según el IGP

María Corina Machado exige levantar su inhabilitación tras revelarse presiones a una exmagistrada en Venezuela

Estados Unidos

¿Sabías que el oro de Atahualpa no está en Perú? El país de Latinoamérica donde ocultan el tesoro deseado por españoles

Los únicos 4 países de América Latina que cuenta con una de las mayores reservas de agua de la Tierra

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

Política

JNE iniciará este lunes audiencia de recuento de votos tras revisión de 6.930 actas observadas

Mirtha Vasquez anuncia que votará en contra de pedido de facultades en el Senado: “No seré cómplice”

Luis Galarreta insiste ante el Senado que facultades aprobadas por diputados son insuficientes: "Negarlas sería histórico"