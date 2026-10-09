Investigadores de Dinamarca crean el primer cemento vivo que genera electricidad y podría convertir los edificios en baterías de energía

Investigadores de la Universidad de Aarhus, en Dinamarca, desarrollaron un cemento vivo que podría transformar el futuro de la construcción al permitir que los edificios generen y almacenen electricidad. Este innovador material incorpora bacterias capaces de producir energía y abre nuevas posibilidades para aprovechar las estructuras arquitectónicas.

A diferencia del hormigón convencional, esta tecnología utiliza microorganismos vivos que pueden recuperar parte de su capacidad energética mediante un sistema especial de alimentación. Aunque todavía se encuentra en una fase experimental, el avance apunta a un futuro en el que muros, cimientos y puentes podrían funcionar como sistemas de almacenamiento de energía.

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¿Cómo funciona el cemento vivo que genera electricidad gracias a las bacterias?

El material desarrollado por los científicos daneses incorpora la bacteria Shewanella oneidensis, conocida por su capacidad para transferir electrones y participar en procesos de generación de energía. Su integración en el hormigón permite crear una estructura capaz de almacenar y liberar electricidad, una función que va más allá de la resistencia y durabilidad habituales de los materiales de construcción.

Para mantener activas a las bacterias, los investigadores incorporaron un sistema microfluídico que suministra nutrientes, proteínas, vitaminas y sales. Este mecanismo también permite reactivar microorganismos que han perdido su actividad, lo que ayuda a recuperar hasta el 80 % de la capacidad energética original del material.

Los bloques de cemento encendieron una lámpara LED

Una de las pruebas realizadas con este cemento vivo conectó seis bloques del material y consiguió producir electricidad suficiente para encender una lámpara LED. El resultado muestra el potencial de esta tecnología, aunque todavía se necesitan más investigaciones para determinar su rendimiento, durabilidad y viabilidad en construcciones de mayor escala.

El investigador principal, Qi Luo, destacó que el desarrollo va más allá de un experimento de laboratorio y podría abrir nuevas posibilidades para la industria de la construcción. A largo plazo, esta tecnología podría permitir que edificios, puentes y otras infraestructuras incorporen sistemas propios de almacenamiento energético, aunque su aplicación comercial todavía requiere avances y pruebas adicionales.