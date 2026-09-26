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Ciencia

Científicos perforan el hielo de Groenlandia y 13 años después descubren una pérdida alarmante: equivale a un edificio de 3 pisos

El estudio revela un adelgazamiento en la capa helada entre 2012 y 2025, equivalente a 2 kilómetros cúbicos de agua, modificando la región glacial.

Investigadores de la Universidad de Hokkaido realizaron un monitoreo de 13 años en el glaciar de Qaanaaq, Groenlandia, para estudiar los efectos del aumento térmico en el Ártico.
Investigadores de la Universidad de Hokkaido realizaron un monitoreo de 13 años en el glaciar de Qaanaaq, Groenlandia, para estudiar los efectos del aumento térmico en el Ártico. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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Investigadores dirigidos por Shin Sugiyama, docente de la Universidad de Hokkaido, monitorearon de forma presencial la masa helada de Qaanaaq, en el noroeste de Groenlandia, a lo largo de 13 años. La meta de este proyecto consistió en recabar información prolongada para entender los efectos del aumento térmico y la dinámica glaciológica en el Ártico. Las conclusiones del estudio integran las páginas de la revista científica Journal of Glaciology, editada por Cambridge University Press.

La iniciativa resalta debido a la falta de mediciones constantes en dicho territorio groenlandés. El grupo científico instaló y operó estaciones terrestres entre 2012 y 2025 para reducir la dependencia de la tecnología satelital. "Este registro llena un importante vacío de datos en el noroeste de Groenlandia y proporciona una base para futuras investigaciones sobre glaciares en la región", destacó Sugiyama a través de un comunicado oficial del centro universitario japonés.

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¿Cuánto hielo perdió el glaciar en Groenlandia estudiado en 13 años?

Un monitoreo de más de una década reveló un severo adelgazamiento en la superficie analizada. Entre 2012 y 2025, la capa helada redujo su espesor en un promedio de 8,7 metros, según el artículo publicado en Journal of Glaciology. Para ilustrar esta magnitud, la cifra corresponde a la altura de un edificio de tres pisos.

Agua de deshielo que fluye por la capa de hielo de Qaanaaq. Foto: Ken Kondo

Agua de deshielo que fluye por la capa de hielo de Qaanaaq. Foto: Ken Kondo

El balance acumulado, traducido a masa líquida, alcanza unos 2 kilómetros cúbicos de masa congelada, lo que representa cerca de 2.000 millones de metros cúbicos de agua. De acuerdo con la Universidad de Hokkaido, esta cantidad "bastaría para cubrir el área analizada con una lámina de agua de aproximadamente ocho metros de profundidad". La retracción impactó con mayor severidad a las zonas de menor elevación.

Múltiples factores desencadenaron esta degradación. El informe vincula el fenómeno con estaciones estivales calurosas y un derretimiento acelerado, sumados a alteraciones en la dinámica del flujo helado. En las partes bajas, el menor desplazamiento disminuyó el aporte desde sectores altos, mientras que en altitudes intermedias la proliferación de microorganismos oscureció la superficie, favoreciendo una absorción superior de radiación solar.

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¿Por qué los científicos perforaron el casquete de hielo de Qaanaaq?

Investigadores instalaron estacas de aluminio y equipos GPS en seis puntos estratégicos del casquete de Qaanaaq para registrar la acumulación, pérdida y desplazamiento de la masa helada. La metodología, publicada en la revista Journal of Glaciology, combinó referencias físicas sobre la superficie con tecnología de geolocalización de alta precisión. Este monitoreo directo permitió obtener cifras exactas sobre el comportamiento del glaciograma polar a distintas altitudes.

Investigadores miden la profundidad de la nieve en el casquete glaciar de Qaanaaq. Foto: Shin Sugiyama

Investigadores miden la profundidad de la nieve en el casquete glaciar de Qaanaaq. Foto: Shin Sugiyama

La iniciativa respondió a la escasez de registros continuos e históricos en el noroeste de Groenlandia, datos indispensables para verificar la información captada por sensores remotos. Las observaciones presenciales resultaron complejas de sostener a lo largo del tiempo debido a las exigentes condiciones árticas. "La parte más difícil del estudio fue continuar estas mediciones durante 13 años", señaló Shin Sugiyama en el comunicado difundido por la Universidad de Hokkaido.

El trabajo de campo enfrentó un reto crítico durante la pandemia de COVID-19, cuando las restricciones de viaje impidieron el acceso a los especialistas extranjeros. Ante aquella situación, residentes locales colaboraron para mantener el proyecto activo, según informó la institución académica japonesa. Gracias a ese esfuerzo comunitario, se completó más de una década de registros consistentes, clave para diferenciar las variaciones anuales de las tendencias climáticas a largo plazo.

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